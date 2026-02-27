Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal vs Sport Huancayo EN VIVO - Sigue el partido por el Apertura de la Liga 1
El conjunto huancaíno tiene la obligación de ganar en casa para escalar posiciones en la clasificación general y mejorar su diferencia de goles (0).
Sport Huancayo, undécimo en la tabla de posiciones con 4 puntos, llega a este encuentro tras perder 3-2 en su visita a Los Chankas. Los dirigidos por Roberto Mosquera solo han sumado un triunfo (2-0 ante Cajamarca FC) y un empate ( 0-0 ante Grau), además de dos derrotas ante Alianza Lima (1-2) y Los Chankas.
Las incidencias online y el minuto a minuto del partido podrás seguirlos aquí en El Comercio.
El partido comenzará a las 11 a.m. y se jugará en el estadio IPD Huancayo. La transmisión televisiva estará a cargo del canal Liga 1 MAX.
Sporting Cristal visita este sábado 28 de febrero a Sport Huancayo, en el partido válido por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.
