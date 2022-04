En la previa de lo que será el partido entre Sporting Cristal vs. Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2022 , John Jairo Mosquera , delantero celeste, tuvo una discusión con un hincha a las afueras del hotel de concentración, en Chile.

Un aficionado rimense grabó la llegada de los futbolistas a su hotel y, cuando John Jairo Mosquera bajó del bus fue recibido con insultos. Es así que el colombiano se detuvo y fue en busca de esta persona para encararlo. Cabe mencionar que inmediatamente fue contenido por la seguridad allí presente, que puso paños fríos a la situación.

Aquí el video de lo que pasó con el temible goleador JJ pic.twitter.com/x4iZHGNGQD — Eduardo VG (@EduVG_17) April 11, 2022

El delantero de Sporting Cristal se recuperó de una lesión y tuvo minutos en la derrota por 2-0 ante César Vallejo, en Trujillo, por la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 2022. Hasta el momento, el ex Always Ready de Bolivia registra cuatro partidos con los bajopontinos. Aún no ha podido anotar.

CUÁNDO JUEGA SPORTING CRISTAL VS. U CATÓLICA

El partido entre peruanos y chilenos, por el Grupo H de la Copa Libertadores 2022, está programado a jugarse este martes 12 de abril desde las 17:15 (hora local). Los pupilos de Roberto Mosquera vienen de perder en su debut continental contra Flamengo en el Estadio Nacional de Lima.