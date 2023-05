Sporting Cristal vs. Unión Comercio se ven las caras EN VIVO Y EN DIRECTO por la fecha 16 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023 en el estadio IPD de Moyobamba. Ambas escuadras necesitan la victoria y por ello saldrán con lo mejor que tienen a disposición. El equipo de Tiago Nunes viene de empatar ante UTC, en Cajamarca, y quiere cortar su mala racha en el torneo local, donde no gana hace cinco partidos. Las acciones se desarrollarán este sábado 13 de mayo desde las 13:00 horas de Perú y contará con la transmisión de Liga 1 Max vía Best Cable y DIRECTV Sports. Es importante precisar que en El Comercio tendrás el minuto a minuto en directo con todas las incidencias.

