Sporting Cristal vs. Universidad de Concepción: Rimenses obligados a ganar para no quedar eliminados La cuarta fecha del Grupo C arrancó con victoria de Olimpia sobre Godoy Cruz, por lo que Sporting Cristal está a una derrota de quedar eliminado de la Copa Libertadores

Sporting Cristal está obligado a ganar si quiere seguir con vida en la Copa Libertadores. (Foto: AP)