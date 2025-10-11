Cristal vs Universitario a la deriva: Las razones por las que la crisis política golpea el fixture de la Liga 1

El esperado encuentro entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, atraviesa un panorama de incertidumbre. El duelo estaba programado para disputarse el miércoles 15 de octubre, a las 8:00 de la noche, en el Estadio Nacional, pero la coyuntura nacional, la crisis política, apuntan a impedir su realización.

Ese mismo día se ha convocado un paro nacional en rechazo a la clase política y en demanda de acciones concretas frente a la inseguridad ciudadana y la corrupción. La movilización, denominada como una “gran marcha nacional”, busca reunir a trabajadores, estudiantes y transportistas en distintas partes del país, sobre todo en Lima, lo que generó preocupación en torno a la seguridad del evento deportivo.

El duelo entre Sporting Cristal y Universitario, que se debía jugar el miércoles 15 en el estadio Nacional a las 8:00 de la noche, se posterga debido a falta de garantías. El duelo se debería reprogramar para la semana del 20-26 de octubre. @dt_elcomercio @elcomercio_peru — Carlos Lazaro Odria (@Lazanomas) October 11, 2025

Ante este escenario, fuentes cercanas a Sporting Cristal indicaron a El Comercio que el partido ya no se jugaría en la fecha prevista. La decisión, que se hizo oficial por la noche por parte de la Liga 1, responde a la falta de garantías para desarrollar el encuentro con normalidad y sin riesgos para los hinchas y protagonistas.

Según asegura la Liga 1, fue la misma Policía Nacional la que solicitó la reprogramación del encuentro, debido a que la tarea de los policías estará concentrada en la mencionada marcha.

Además, con los cambios en el gobierno, aún no se tiene un Ministro del Interior designado, lo que complica que se ejecuten algunas medidas en torneo al espectáculo deportivo.

La opción más concreta es que este tradicional encuentro se reprograme para la semana siguiente, entre el lunes 20 y el domingo 26 de octubre. En ese lapso, las autoridades deportivas y policiales tendrán mayor margen para coordinar la seguridad y asegurar un operativo que permita disputar el partido sin contratiempos.

El enfrentamiento entre celestes y cremas es considerado de alta tensión, no solo por la rivalidad histórica, sino también porque la Liga 1 Te Apuesto está en su recta final y el encuentro podría terminar sentenciado o dándole mayor emoción a un campeonato en el que los cremas parecen encaminados al título.

Se espera que en los próximos días la Liga 1 Te Apuesto o las autoridades respectivas brinden una comunicación oficial respecto a la nueva fecha.

Una tarea titánica

Sporting Cristal se ha alejado de la pelea por el título nacional después de una irregularidad en su juego que se produjo después del golpe que sufrió el 19 de agosto cuando se confirmó el descenso administrativo de Binacional, equipo al que tres días antes había derrotado en la altura de Juliaca. Luego de ello, solo llegaron más desilusiones que alegrías: tres empates (UTC, Alianza Atlético y Juan Pablo II), dos derrotas (Cusco FC y ADT) y una sola victoria (Ayacucho FC).

De esta forma, a los celestes, además del duelo con Universitario de Deportes, le resta enfrentar a Deportivo Garcilaso (Cusco), Los Chankas (Lima), Comerciantes Unidos (Cajabamba), Cienciano (Lima) y Atlético Grau (Piura). Es decir 18 puntos en disputa, cuando los merengues le llevan once puntos. El Clausura parece entregado, pero los rimenses intentarán seguir en la pugna hasta el final y de reojo, apuntan aún a otra opción, en el que interviene otro equipo, para seguir con vida.

El objetivo inmediato de los bajopontinos es vencer a Universitario y esperar que Cusco FC, segundo en el Clausura, reduzca esos ocho puntos de ventaja que tiene ahora mismo con el conjunto de Ate. Eso sí, el cuadro del Rímac no puede descuidar la tabla acumulada, pues de ello también depende acceder a unos playoffs que se darían siempre y cuando los ‘Guerreros Dorados’ se lleven el segundo torneo de la temporada de la Liga 1 Te Apuesto.

Por ahora, en el acumulado, Sporting Cristal es cuarto con 51 puntos, a cuatro de Alianza Lima (3º) y a cinco de Cusco FC (2º). No obstante, el peligro está en los que le pisan los talones, pues los celestes no presentan una ventaja considerable con Melgar (5º con 49 puntos), Alianza Atlético (6º, 47 puntos), Deportivo Garcilaso (7º, 45 puntos) y Sporting Huancayo (8º, 45 puntos). Todo cuesta arriba para la SC, que padece hoy mismo la falta de visión deportiva, el mal armado del plantel a inicios de este 2025 que apunta a ser el quinto año sucesivo sin títulos.

