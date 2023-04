¡Partidazo! Sporting Cristal y Universitario de Deportes se miden EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 13 del torneo peruano, Liga 1 - 2023 . Los merengues llegan a este encuentro, luego del empate agónico ante Goiás por la Copa Sudamericana, en donde son líderes de su grupo con 4 unidades. Mientras tanto, el elenco rimense, vive una realidad diferente, pues llega con una goleada ante River Plate y sin ningún punto, lo que complica su situación en Copa Libertadores 2023. Para que no te pierdas ningún detalle del encuentro entre cerveceros y merengues te dejamos aquí los horarios, transmisión y otros apuntes del choque en el estadio de Monumental.

Los pupilos de Jorge Fossati, con goles del paraguayo William Riveros al minuto 87 y de Alex Valera en el 96, rescataron el último jueves un empate 2-2 ante Goiás para mantener la segunda plaza en el grupo G de la Copa Sudamericana y continuar con la racha invicta de más de un mes. Además, en el torneo local, la ‘U’ no sabe de derrotas y logró otra heróica victoria ante Deportivo Municipal por 2-1, resultado que lo pone segundo en la clasificación con 22 puntos.

Los cerveceros de Tiago Nunes, no la pasan bien ni en la Copa Libertadores ni en el torneo peruano. A mitad de semana el conjunto de Cristal no supon aprovechar el hombre de más en Argentina y cayó sin atenuantes ante el River Plate de Demichelis por 4-2. A ello se suma la irregularidad de los bajopontinos, que se ubican quintos en la tabla de la Liga 1 con 17 unidades y dos partidos menos. El cruce ante los de Ate es crucial para los intereses del cuadro celeste, pues de caer o no obtener un resultado positivo podría estar diciéndole adiós al Torneo Apertura y dejando la batalla hasta el final a los compadres, Alianza y Universitario.

VIDEO RECOMENDADO Sporting Cristal vs. Universitario en vivo. FUENTE: Club Universitario

Horarios para ver Sporting Cristal vs Universitario | Liga 1 en vivo

Según la programación de la Liga de Fútbol Profesional (Liga 1 - 2023 y FPF), el partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal iniciará de las 20:30 horas y el juego se desarrollará en el campo del estadio Monumental U Marathon.

¿Qué canal pasa la transmisión del Cristal vs Universitario 2023?

Mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, GOLPERU anunció que será el canal de televisión en donde se podrá ver el Cristal vs. Universitario en vivo y en directo. Aquí podrás ver la previa, partido, goles, jugadas resultado final y post sala del que para muchos es partido de la fecha 13 de la Liga 1 - 2023.

¿Cómo y dónde ver GOLPERU en vivo?

Gol Perú (Canal 14 de Movistar) es el único canal oficial del fútbol peruano. Aquí podrás seguir en vivo y en directo todos los paridos de la Liga 1 de principio a fin. Pero, si no te encuentras al alcance de una pc o un televisor puedes disfrutar de las transmisiones de fútbol en vivo a través de la aplicación que te ofrece Fútbol Movistar , sobre todo para ver los partidos de la Liga 1. Estas son las vías más seguras que puedes encontrar desde Google y que están libre de virus que puedan dañar tu computadora o tu smartphone.

Historial de encuentros entre Sporting Cristal y Universitario, en vivo

La historia del fútbol peruano dice que Sporting Cristal y Universitario se han enfrentado en 217 partidos oficiales, en donde el conjunto merengue tiene el saldo a favor con 75 victorias, mientras que los celestes tienen 67 triunfos. El primer partido entre ambas escuadras se jugó el 30 de setiembre de 1956.

Últimos partidos entre Cristal vs. Universitario de Deportes

Te contamos cuál fue resultado de los últimos 10 partidos de los choques entre Universitario y Sporting Cristal

09/10/22 | Sporting Cristal 0-0 Universitario

21/05/22 | Universitario 1-1 Sporting Cristal

03/08/21 | Sporting Cristal 2-2 Universitario

25/04/21 | Universitario 0-1 Sporting Cristal

20/12/20 | Sporting Cristal 1-1 Universitario

16/12/20 | Universitario 1-2 Sporting Cristal

20/11/20 | Sporting Cristal 2-2 Universitario

15/10/20 | Sporting Cristal 1-0 Universitario

12/10/19 | Universitario 0-0 Sporting Cristal

27/04/19 | Sporting Cristal 1-1 Universitario

Posibles alineaciones de Universitario y Sporting Cristal

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Piero Quispe, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas, Nelson Cabanillas; Luis Urruti, Emanuel Herrera.

Sporting Cristal: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio Da Silva, Nilson Loyola; Jesús Castillo, Yoshimar Yotún, Jostin Alarcón; Leandro Sosa, Joao Grimaldo, Irven Ávila.

¿Qué dijo Fossati previo al Universitario - Cristal?

Antes del partido ante Sporting Cristal y luego del empate ante Goiás, Jorge Fossati declaró: “El trámite del partido fue muy parecido a lo que esperábamos, sabíamos que Goiás es un equipo con mucha dinámica, jugadores de muy buen pie. Tuvimos que plantear un partido paciente, en eso estábamos. Lo único que hoy no tuvimos en la mayor parte del partido, en muchos momentos fue precisión en jugadores que suelen tenerla, lo que no nos permitió hilvanar jugadas bien pensadas pero que no se terminaban bien por la falta de precisión”.

¿Qué dijo Nunes previo al Cristal vs. Universitario?

Luego de la dura caída ante River Plate, Tiago Nunes declaró pensando en la ‘U’: “Cristal, que tiene un proyecto a largo plazo. Hay futbolistas de 18-19 años que han jugado por primera vez un partido de esta jerarquía, pero, ahora, es momento de dirigir todas nuestras fuerzas al partido contra Universitario”.

¿En qué puesto de la tabla de la Liga 1-2023 están Sporting Cristal y Universitario?

Universitario en la tabla de la la Liga 1-2023

Universitario con una racha de victorias importantes, ha logrado sumar 22 puntos en 11 partidos jugados. Sumatoria que lo pone como el más cercano perseguidor de Alianza Lima, que es puntero del torneo con 24 unidades y un partido menos.

Universitario en la tabla de la Copa Sudamericana 2023

Tras la victoria ante Gimnasia y Esgrima de la Plata, el cuadro de Universitario es puntero en el Grupo G de la Copa Sudamericana con 4 puntos. El próximo rival es Santa Fe de Colombia. De conseguir una victoria, estaría sellando prácticamente su pase a la siguiente fase del torneo.

Sporting Cristal en la tabla de la Liga 1-2023

En 9 partidos, Sporting Cristal logra ubicarse en el puesto 5 de la tabla con 17 unidades. Recordemos que el conjunto celeste, no jugó al inicio del campeonato, y uno de sus partidos pendientes es nada menos que ante Alianza Lima, hoy líder del certamen.

Sporting Cristal en la tabla de la Copa Libertadores 2023

La situación de Cristal en la Copa CONMEBOL Libertadores es un tanto más complicada, pues en 2 partidos no sumó ningún punto y es último con 0 puntos. El elenco de Nunes en la próxima fecha ante The Strongest deberá buscar los 3 puntos a toda costa, si no quiere encontrarse con una eliminación temprana en el torneo internacional.