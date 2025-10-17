Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, sorprendió al revelar que el partido ante Universitario de Deportes podría jugarse con ambas hinchadas. Como se sabe, ese compromiso se disputará el jueves 23 de octubre.

En diálogo con RPP, el ‘Diamante’ asegura que están evaluando esa posibilidad y que la decisión también depende del resultado que los celestes obtengan en la fecha 15 ante Deportivo Garcilaso en Cusco. Eso sí, puso este lunes 20 como plazo máximo para tomar una decisión.

“El lunes se va a tomar la decisión final. Esperamos y estamos invitando a nuestros hinchas. Tenemos muchas esperanzas y estamos entregados al partido del domingo para que la respuesta se consecuencia de este triunfo. Uno no quiere hacer divisiones, si no que la hinchada de la U esté presente en un sector que le corresponde, pero con respeto y sin confrontación”, expresó.

Uribe también se defendió la reprogramación que la Liga 1 hizo para el partido contra Universitario. “Nosotros tenemos que entender la dificultad social que vivimos y tratar de no incendiar lugares a los que les encanta vivir en paz. En ese sentido, la fecha ha sido establecida y trataremos de ejecutar el partido como corresponde para quedarse con los tres puntos”, apuntó.

Sporting Cristal vs. Universitario por Liga 1. (Foto: Liga 1)

Uribe responde a Franco Velazco

Por otro lado, el exfutbolista rimense le respondió a Franco Velazco, administrador de Universitario, quien había afirmado que “la mitad del campo” del Alberto Gallardo está “sobre el agua” y que no era culpa de la U que otros equipos no tengan estadio.

“La considero una falta de respeto. Cristal nunca quiere ser parte de conflictos, si no de soluciones. En ese sentido, en una coyuntura tan convulsionada, deberíamos usar un poco más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato donde todo le mundo lo califica como malo”, comentó.

