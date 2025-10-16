Lo dejaron claro. Luego de las declaraciones de Franco Velazco, administrador de Universitario, quien había cuestionado la infraestructura del estadio Alberto Gallardo y la reprogramación del partido por la fecha 14 del Torneo Clausura, el club Sporting Cristal respondió con todo.

“De parte del Club Sporting Cristal, lamentamos esas palabras provocadoras y poco constructivas en el marco de la situación que vive el país. Nosotros no vamos a generar conflictos. Somos enemigos de cualquier manifestación de violencia”, expresaron desde el Rímac.

En Cristal rechazaron cualquier declaración que incite a la violencia y mucho más en un contexto social tan dividido como este. El club celeste es consciente de la situación que atraviesa el país con las protestas y aseguraron que “no vamos a fomentar odios”.

🎙️ Franco Velasco: "Desafortunadamente tienen arrendado (Cristal), el estadio Municipal de San Martín y que encima la mitad del estadio está sobre el agua, no es culpa de la U que la infraestructura deportiva que recae en los clubes no esté en las condiciones".



Como se sabe, Franco Velazco había tenido fuertes calificativos contra los rimenses. "La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional”, sostuvo.

Asimismo, el titular de Universitario lamentó que un club con tanta historia no cuente con infraestructura acorde para un partido de tal magnitud. “No es culpa de la ‘U’ que la infraestructura de otros clubes no esté acorde ni preste las condiciones necesarias para albergar un encuentro así”, apuntó.

Sporting Cristal recibirá el jueves 23 a Universitario en el Estadio Nacional desde las 8:00 pm. El partido estaba programado para el miércoles 15; sin embargo, fue suspendido por las protestas contra la clase política.

Sporting Cristal y Universitario no se enfrentaron en la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)

