El Sporting Cristal vs. Universitario, a disputarse por la fecha 14 del Torneo Clausura, ya tiene fecha y hora confirmada. Este martes, la Liga 1 anunció que el partido se jugará el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.
Como se sabe, el duelo estaba previsto inicialmente para el miércoles 15 de este mes en el mismo escenario deportivo. Sin embargo, debido a la marcha convocada para ese día desde distintos sectores, las autoridades no dieron garantías para el partido.
Posteriormente, la Liga 1 comunicó la suspensión del compromiso y convocó a los clubes para establecer una nueva fecha. Incluso, se deslizó la posibilidad de jugar sin público, pero desde Sporting Cristal descartaron esta opción.
Tras algunos días de conversación, se llegó a un acuerdo para reprogramarla este jueves 23 como nueva fecha. En ese sentido, Cristal y Universitario empezarán su preparación de cara a este partido.
El equipo de Paulo Autuori necesita sumar los puntos para acomodarse mejor en el Acumulado; mientras que los dirigidos por Jorge Fossati afrontarán una agenda apretada. ¿La razón? Disputarán tres partidos en siete días.
Como se sabe, Universitario recibe este lunes 20 a Ayacucho FC, luego enfrenta a Cristal el jueves 23 y cierra su semana el domingo 26 ante ADT en Tarma.
