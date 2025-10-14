El Sporting Cristal vs. Universitario, a disputarse por la fecha 14 del Torneo Clausura, ya tiene fecha y hora confirmada. Este martes, la Liga 1 anunció que el partido se jugará el jueves 23 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional.

Como se sabe, el duelo estaba previsto inicialmente para el miércoles 15 de este mes en el mismo escenario deportivo. Sin embargo, debido a la marcha convocada para ese día desde distintos sectores, las autoridades no dieron garantías para el partido.

Posteriormente, la Liga 1 comunicó la suspensión del compromiso y convocó a los clubes para establecer una nueva fecha. Incluso, se deslizó la posibilidad de jugar sin público, pero desde Sporting Cristal descartaron esta opción.

Sporting Cristal vs. Universitario juegan por la jornada 14 de la Liga 1 en el estadio Nacional.

Tras algunos días de conversación, se llegó a un acuerdo para reprogramarla este jueves 23 como nueva fecha. En ese sentido, Cristal y Universitario empezarán su preparación de cara a este partido.

El equipo de Paulo Autuori necesita sumar los puntos para acomodarse mejor en el Acumulado; mientras que los dirigidos por Jorge Fossati afrontarán una agenda apretada. ¿La razón? Disputarán tres partidos en siete días.

Como se sabe, Universitario recibe este lunes 20 a Ayacucho FC, luego enfrenta a Cristal el jueves 23 y cierra su semana el domingo 26 ante ADT en Tarma.

