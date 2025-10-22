¿Nueva baja? La situación de Luis Abram a un día del partido entre Sporting Cristal y Universitario

Este jueves, Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes en el Estadio Nacional en un duelo decisivo por el Torneo Clausura. A un día del encuentro, por el lado de la tienda ‘celeste’, surgió la duda sobre la situación médica de Luis Abram y la posibilidad de que sea una baja para el compromiso.

Luis Abram firmó por tres temporadas con Sporting Cristal. (Foto: @ClubSCristal)

Como se recuerda, el defensor ‘rimense’ sufrió una molestia muscular que no lo dejó entrenar a la par de sus compañeros en los últimos días. Sin embargo, según pudimos conocer desde El Comercio, Abram pudo entrenar con normalidad en la práctica de este miércoles por la mañana en La Florida.

En tal sentido, de no mediar ningún inconveniente de última hora, Luis Abram va a ser parte de la lista de convocados de Sporting Cristal para el duelo ante Universitario de este jueves a las 8:00 pm por la jornada 14 del Torneo Clausura.

Andy Polo. (Foto: Universitario)

Bajas en la ‘U’

Por el lado de Universitario, equipo que necesita un triunfo para acercarse aún más a consagrarse como campeón del Torneo Clausura y, por ende, tricampeón nacional, se conoce que presentará dos bajas.

La primera es Andy Polo, quien fue expulsado en el último duelo ante Ayacucho FC, y la segunda es Jesús Castillo, ya que recibió una tarjeta amarilla en el mismo cotejo y no podrá estar apto por acumulación de cartulinas. Además de esos dos nombres, todo el plantel de Jorge Fossati se encuentra apto.

