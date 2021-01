Conforme a los criterios de Saber más

“En los años 90 surge una rivalidad entre Universitario y Sporting Cristal, pero yo no lo vivo. Toda esa década me la pasé en el extranjero”, comentó José del Solar en una entrevista al diario Depor. Estábamos en los meses finales del año 2016. Esa frase describe de manera perfecta lo que ha vivido el fútbol peruano en las últimas tres décadas. Los partidos entre cremas y celestes han ido más allá del campo de juego, para muchos, casi al nivel del clásico contra Alianza Lima.

Esto se confirmó en mayo de 2005, cuando los aficionados de Universitario hasta sacaron la cara de Chemo de las banderolas, al considerar como traición que acepte ser entrenador de los rimenses. Sin redes sociales como pasa hoy, su molestia era clara, en especial, en cada partido que se enfrentaban. “Los hinchas de la ‘U’ modernos ven una rivalidad con Cristal que yo no la veo, a mí no me tocó vivirlo. Yo lo veo distinto. Para mí, la rivalidad fuerte, es con Alianza. Con Cristal no la siento para nada”, recuerda el hoy técnico de César Vallejo.

Es evidente que las disputas entre Sporting Cristal y la ‘U’ empezaron en el decenio de 1990. Tres títulos consecutivos de los bajopontinos, en 1994, 1995 y 1996, para pasar al ‘tri’ de los estudiantiles, en 1998, 1999 y 2000, sumando a todo esto que Cristal también dio la vuelta olímpica en 1991 y los cremas en 1990, 1992 y 1993. En resumen, ambos fueron los amplios dominadores del torneo local por aquellos años. Se vieron las caras hasta en una final nacional (1998) y su rivalidad fue en rápido crecimiento.

Para muchos, el punto de partida sucedió el 21 de abril de 1991. Sporting Cristal había vencido por 2-1 a la ‘U’ en el ‘Lolo’ Fernández, cuando los hinchas cremas lanzaron una bomba molotov dentro del ómnibus de los cerveceros, incendiándolo cuando estaban por subir. Además, hubo una gran trifulca entre los hinchas en las afueras del recinto.

En 2016, 'Chemo' contó que no había vivido la rivalidad entre Cristal y la 'U' de los 90 al jugar fuera del país.

- EL GÉNESIS -

“Felizmente el vehículo estaba detenido y los jugadores, y personal auxiliar, pudieron salir en un tiempo relativamente corto. A Dios gracias nadie sufrió heridas”, declaró Carlos Cáceres, dirigente de Sporting Cristal, al día siguiente. La rápida acción de quienes estaban dentro del vehículo evitó una tragedia. “Imagínese usted si cada club va a ser responsable de los actos de los miembros de su barra”, fue la respuesta de Manuel Kanashiro, su homólogo en la ‘U’, a El Comercio, según se lee en la página B08 de la edición del 23 de abril de hace 30 años.

Como era de esperar, Cristal pidió el veto del estadio ‘Lolo’ Fernández. “Tendrán que demostrar que fue alguien que trabaja en Universitario el que promovió todo”, agregó Kanashiro. Federico Cúneo reveló algunos pasajes del terrible acto. “Todo estaba preparado. Un grupo de exaltados, que estaban con algunos jugadores cremas, me gritaron: ¡Ahora vas a ver lo que vamos a hacer afuera! No soy quién para dar nombres”, contó.

Hasta ese momento no se cumplían ni 40 años del primer enfrentamiento entre ambos, un empate a dos goles en 1956, pero la primera disputa real entre ambos clubes sucedió tres años después. El ‘Toto’ Terry, figura crema en una década sin títulos, fichó por Sporting Cristal, en un primer golpe en el mercado de fichajes. Temporadas posteriores, varias figuras cremas, como Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, Percy Rojas y Juan Carlos Oblitas también lo hicieron.

Pero estos pases no trascendieron tanto como en la década de 1990. A finales de 1996, Adrián Czornomaz, figura de la ‘U’ esa temporada, estaba en medio de los rumores de que ficharía por Sporting Cristal. El cuadro crema, en una rápida acción, envió documentos a la FPF y a la AFA para prevalecer su derecho de renovación de contrato. El conjunto celeste se mantuvo al margen. Estos papeles fueron rechazados y, con sus abogados al lado, el argentino firmó por el cuadro del Rímac.

Luis Alberto Bonnet es el goleador histórico de estos partidos. (Foto: Rolly Reyna / Archivo El Comercio)

Ese mismo año, un importante personaje elevó la rivalidad a la ene potencia. Alfredo Gonzales, fallecido el primer día del 2021, era vicepresidente de la ‘U’ cuando se quemó el bus de Cristal y ya mandamás en 1996 cuando un polémico empate sin goles entre los del Rímac y Defensor Sporting dejó fuera a Universitario de Deportes de la Copa Libertadores. Un día antes, habían conseguido un triunfo histórico ante Peñarol en Montevideo.

“Es evidente que Deporte Total es ‘celestial’ porque son hinchas del celeste Cristal”, nos dijo Gonzales en una entrevista publicada en El Comercio el 10 de julio de 1996. “Basta revisar cómo me dan con palo en la columna ‘Juego en corto’. Siempre están criticando a Alfredo Gonzales y, por ende, a la ‘U’”, agregó. También tuvo respuestas irónicas sobre Francisco Lombardi, cineasta y dirigente en la institución rimense. La disputa entre ambos equipos ya había salido de las canchas.

- EL FÚTBOL -

Si hacemos un recuento de partidos definitorios, todo empezó también en 1991. Por las enredadas bases de nuestros campeonatos, muchos aún confunden la final del Regional II de ese año con una final por el título nacional. Cremas y celestes empataron a un gol, pero Sporting Cristal ganó en la definición por penales aquel 18 de diciembre. Al también quedarse con el Regional I, el campeonato Descentralizado se quedó en su poder.

Ese fue su décimo título nacional, nueve menos que la ‘U’. En la actualidad, la diferencia es de seis. El 21 de julio de 1994, un gol de Flavio Maestri llegó gracias a una jugada de 17 toques entre los futbolistas rimenses. “Cuando se jugaba un minuto de descuento, Flavio Maestri concretó una brillante jugada previa hilvanada por Jorge Soto, Nolberto Solano y Julinho, quienes en una sucesión de pases -taquitos incluido- llegaron desde el medio campo hasta la linea de fondo”, la describió El Comercio.

Entre 1990 al 2000, ambos equipos se repartieron diez de los once títulos nacionales en juego. (Foto: Magali Del Solar / Archivo El Comercio)

En un golpe al orgullo crema, Sporting Cristal llegó a la final de la Libertadores en 1997. Hasta ese momento, solo Universitario lo había hecho entre los equipos peruanos, 25 años antes. Algunos hinchas cremas afirman que su récord latente es que fue el único que anotó en esa instancia. Justo la temporada siguiente, se vieron las caras en la definición del Descentralizado. Ya en uno de los picos más altos de su rivalidad, la ‘U’ remontó y dio la vuelta olímpica.

Peleas, golpes, jales, hasta entrenadores que estuvieron en un bando. Cada uno de estos episodios puso más leña al fuego en este partido de fútbol. El uruguayo Sergio Markarián estuvo en ambos cuadros, protagonizando varias discusiones con sus colegas de aquel entonces. En una versión moderna, lo vemos ahora con Ángel Comizzo y Roberto Mosquera. Cuando ‘Chemo’ llegó a La Florida, tuvo un intercambio de declaraciones con el ‘Pepe’ Basualdo, aclaradas luego ya que eran amigos.

En una coincidencia, o no, Universitario inauguró el Estadio Monumental ante Sporting Cristal. Los estudiantiles ganaron ese histórico choque por 2-0, el 2 de julio del 2000. Ya las diferencias estaban al tope entre ambos cuadros. En 2005, la llegada de ‘Chemo’ como entrenador celeste dejó en claro que sí existía una fuerte rivalidad, tanto que dejaron de considerarlo como ídolo. En su primera vista al recinto crema, le tiraron monedas desde la tribuna. Eso sí, hubo otros casos como el de Rainer Torres y José Carvallo, que prácticamente pasaron desapercibidos.

Desde que se inauguró el Monumental, Sporting Cristal celebró el título nacional de 2002 y 2020 en la cara de la ‘U’, así como el Clausura 2004 y 2015. Universitario entró en sequía de celebraciones desde el inicio del nuevo milenio, aún así lo hizo en el Apertura 2016. El apogeo del internet también dejaba en claro las diferencias entre hinchas. En toda la historia, se han enfrentado en 214 juegos oficiales, con una ventaja celeste de 66 triunfos frente 64 de los cremas. Además, igualaron en 74 enfrentamientos.

Julinho y el 'Puma' Carranza fueron las figuras de Sporting Cristal y la 'U', respectivamente, en la década de 1990. (Foto: Enrique Cúneo / Archivo El Comercio)

- PALABRA AUTORIZADA -

Julio César de Andrade Moura, o simplemente Julinho, fue quizás el mayor protagonista de estos partidos en la década de 1990. Como testigo vivo, tiene su opinión al respecto. “Sporting Cristal y Universitario son grandes. Los define su historia, la identidad que ambos clubes tienen. Alianza Lima está en Segunda, pero es un grande porque la historia lo dice así. Eso es lo que pienso, que en el fútbol lo que define todo es lo que hizo cada club. La grandeza se traduce a números, hinchas, triunfos, éxitos. Cristal en poco tiempo sumó 20 títulos”, le dijo el exdelantero a El Comercio.

“Sobre los partidos entre la ‘U’ y Cristal una vez lo comentamos en ESPN. No es que había más rivalidad que con Alianza, sino que los estilos chocaban. Yo no miraba ni camiseta ni jugadores cuando entraba a un campo de juego. Uno debe respetar su forma de jugar sin importar quién está adelante. Algo parecido a lo que predica Marcelo Gallardo. River siempre juega su fútbol y lo siente de esa manera”, recuerda Julinho, quien enfrentó a los cremas por última vez en 2003.

El brasileño nacionalizado peruano describe los estilos. “La forma de jugar de la ‘U’ nos complicaba más. Porque Alianza tenía un fútbol similar a Cristal, fútbol pícaro sobre todo, de buen trato del balón. La ‘U’ en los noventas, esperaba un poco más y te mataba de contragolpe. Sufríamos mucho con ellos por eso. Cristal en todas las categorías sale hacia adelante, sale a ganar. Y sabe que se defiende atacando. En cambio, la ‘U’ tenía otro estilo, ellos primero se defienden y después atacan. Por eso se generó la rivalidad”, finalizó.

