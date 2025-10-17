Sporting Cristal buscará jugarse una de sus últimas chances para seguir soñando con el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto, cuando se enfrente a Universitario de Deportes, por la fecha 14 del campeonato.

Este encuentro, que en un principio se iba a disputar el miércoles 15 de octubre, finalmente se jugará el jueves 23 en el Estadio Nacional y aquí te compartimos todos los detalles.

Cabe mencionar que, hasta el momento, no se ha habilitado la tribuna norte del primer recinto deportivo de nuestro país, y esto responde a que se jugará solo con hinchada local.

Con precios desde los 19.90 hasta los 129.90 nuevos soles, los interesados en adquirir una entrada pueden ingresar al siguiente LINK de la ticketera Joinnus.

PRECIOS DE LAS ENTRADAS

El partido fue reporgramado debido a que ese mismo miércoles 15 se realizó una importan movilización de protesta en contra del Gobierno, por lo que no se otorgó las garantías para este evento deportivo.

Universitario es sólido líder del Torneo Clausura y, de ganarlo, será tricampeón nacional de la Liga 1 Te Apuesto, pues ya se quedó con el Torneo Apertura.

