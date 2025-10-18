Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras este jueves 23 de octubre por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El Comercio pudo conocer que el duelo se jugará solo con hinchada local.
De esta manera, se pone fin a los rumores sobre un clásico con doble hinchada. El Estadio Nacional se pintará de ‘celeste’.
