El Comercio pudo conocer que el duelo entre ‘celestes’ y ‘cremas’ en el Estadio Nacional se jugará solo con hinchada local. (Foto: Liga 1)
Redacción EC
Redacción EC

Sporting Cristal y Universitario de Deportes se verán las caras este jueves 23 de octubre por el Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto. El Comercio pudo conocer que el duelo se jugará solo con hinchada local.

De esta manera, se pone fin a los rumores sobre un clásico con doble hinchada. El Estadio Nacional se pintará de ‘celeste’.

Carlos Lázaro

