A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC y dónde ver

Sporting Cristal recibe a UTC de Cajamarca en Lima por la novena jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.

Cuándo juega Cristal vs UTC

Sporting Cristal y UTC juegan el domingo 25 de agosto de 2024 en el estadio Alberto Gallardo, ubicado en San Martín de Porres, Lima (Perú).

A qué hora es el partido de Cristal vs UTC

El partido de Cristal contra UTC inicia a las 11:00 de la mañana hora peruana.

¿Dónde ver Cristal vs UTC?

El partido Sporting Cristal vs UTC se puede seguir en exclusiva a través del canal Liga 1 MAX. Si quieres ver el encuentro por televisión debes sintonizar DirecTV, Best Cable o Claro TV. Si quieres ver el duelo por internet lo puedes hacer mediante DirecTV GO (DGO), Claro TV +, Zapping TV, Liga 1 Play, Fanatiz y otras plataformas de streaming.