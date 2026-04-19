Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Sporting Cristal vs UTC en vivo: sigue aquí el partido por la Liga 1
En la fecha anterior, el equipo cajamarquino perdió 2-1 en su visita a Juan Pablo II, por lo que ahora intentará recuperar los puntos que perdió en la jornada pasada.
Por su parte, UTC, quinto en la tabla con 15 unidades, viene a Lima con la intención de sumar puntos en su visita a los celestes y así seguir ascendiendo a los puestos de vanguardia en la clasificación general.
En la fecha anterior, los ahora dirigidos por Zé Ricardo cayeron por 1-2 ante CD Moquegua en condición de locales, por lo que hoy ante UTC intentarán revertir esa pálida imagen con una victoria que les permita volver a sumar de a tres.
Sporting Cristal, duodécimo en la tabla de la Liga 1 con 11 puntos, llega a este partido con el sabor amargo de haber perdido a mitad de semana en Brasil ante Palmeiras, por un resultado de 2-1. Los rimenses mostraron una buena imagen en campo del 'Verdao' y dejaron buenas sensaciones con miras a lo que resta no solo de la Copa Libertadores sino también del campeonato peruano.
La transmisión en vivo del partido por TV estará a cargo del canal Liga 1 Max, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online los encontrarás aquí en El Comercio.
El encuentro se jugará este domingo 19 de abril, en el turno de las 11 am, en el estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal recibe hoy a UTC de Cajamarca en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1 - 2026. Puedes seguir la transmisión online del encuentro en esta nota de El Comercio.
Sporting Cristal recibe hoy a UTC de Cajamarca en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1 - 2026. Puedes seguir la transmisión online del encuentro en esta nota de El Comercio.