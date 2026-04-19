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Por Redacción EC

Sporting Cristal vs UTC en vivo: sigue aquí el partido por la Liga 1

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Así anuncia el club Sporting Cristal el partido de hoy ante UTC de Cajamarca por la Liga 1

Así anuncia el club Sporting Cristal el partido de hoy ante UTC de Cajamarca por la Liga 1
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En la fecha anterior, el equipo cajamarquino perdió 2-1 en su visita a Juan Pablo II, por lo que ahora intentará recuperar los puntos que perdió en la jornada pasada.

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Por su parte, UTC, quinto en la tabla con 15 unidades, viene a Lima con la intención de sumar puntos en su visita a los celestes y así seguir ascendiendo a los puestos de vanguardia en la clasificación general.

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En la fecha anterior, los ahora dirigidos por Zé Ricardo cayeron por 1-2 ante CD Moquegua en condición de locales, por lo que hoy ante UTC intentarán revertir esa pálida imagen con una victoria que les permita volver a sumar de a tres.

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Sporting Cristal, duodécimo en la tabla de la Liga 1 con 11 puntos, llega a este partido con el sabor amargo de haber perdido a mitad de semana en Brasil ante Palmeiras, por un resultado de 2-1. Los rimenses mostraron una buena imagen en campo del 'Verdao' y dejaron buenas sensaciones con miras a lo que resta no solo de la Copa Libertadores sino también del campeonato peruano.

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La transmisión en vivo del partido por TV estará a cargo del canal Liga 1 Max, mientras que el minuto a minuto y las incidencias online los encontrarás aquí en El Comercio.

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El encuentro se jugará este domingo 19 de abril, en el turno de las 11 am, en el estadio Alberto Gallardo.

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Sporting Cristal recibe hoy a UTC de Cajamarca en el partido correspondiente a la fecha 11 de la Liga 1 - 2026. Puedes seguir la transmisión online del encuentro en esta nota de El Comercio.

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