Liga 1 MAX a través de DIRECTV transmite, Sporting Cristal vs UTC por la jornada 15 de la Liga 1 . El encuentro está programado para jugarse este domingo 7 de mayo en el estadio Héroes de San Ramón, a partir de las 3:15 p.m. Luego de seis partidos sin ver la victoria, el conjunto ‘cervecero’ logró quitarse la espina ante The Strongest por la Copa Libertadores. Por otro lado, los cajamarquinos buscarán romper la racha de tres cotejos sin triunfos. Sigue la web de El Comercio y no te pierdas ningún detalle.

