En el año en que Perú retornará al Mundial, el fútbol local aún naufraga en el amateurismo. Las falencias son evidentes, temporada tras temporada, y sin haber iniciado el Torneo de Verano; ya se generó un problema: UTC no tiene escenario deportivo para recibir a Sporting Cristal este viernes.

"Para mí es una vergüenza. Una falta de seriedad para el fútbol nacional. No es un problema de ahora sino desde hace muchos años que no se resuelve. La verdad, incómoda porque no es digno tener un campeonato así. Pero no puedes presentar un torneo con una cancha impresentable faltándole el respeto a los espectadores", comentó airadamente Federico Cúneo, presidente de Sporting Cristal, en 'Radio Nacional'.

Todo empezó con la inhabilitación del estadio Héroes de San Ramón, escenario donde UTC fungió de local el Descentralizado pasado. Ante esto el cuadro de Cajamarca optó por mudarse al Mansiche de Trujillo; pero el recinto deportivo no pasó las inspecciones y quedó desestimado.

UTC de Cajamarca propuso, entonces, jugar en Guadalupe; pero el recinto deportivo del norte del país no fue aprobado por la Comisión de Estadios e Inspección que preside el Ingeniero Carlos Benavides. Entonces se optó por disputar el duelo en el Estadio Municipal De Chongoyape; pero aún no pasó el reconocimiento.

Ahora, a pocos días de empezar el Torneo de Verano y sin un escenario fijo; lo que corresponde es que Sporting Cristal pida los puntos en mesa. Las bases son claros y así lo manifesta, también, Federico Cúneo: "Uno no puede suspender un partido porque no se ha preparado, a menos que haya un problema de fuerza mayor”, comentó el presidente del club cervecero.

UTC de Cajamarca quedó emparejado en el Grupo A junto a Universitario de Deportes, Alianza Lima, Universidad San Martín, Comerciantes Unidos, Ayacucho FC, Sport Rosario y Sporting Cristal.