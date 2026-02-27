Los rimenses vienen de ser locales en el estadio Miguel Grau del Callao, pero tras superar al conjunto paraguayo, se desató una ola de violencia contra los hinchas bajopontinos. Un presunto grupo de barristas de Sport Boys atacaron una couster que trasladaba fanáticos del cuadro del Rímac. La unidad, en la que viajaban niños y adultos mayores, recibió impactos de piedras, bengalas y pirotécnicos en un acto de vandalismo.

Távara y Araujo celebran la clasificación de Sporting Cristal a la Fase 3 en el estadio Miguel Grau del Callao (Giancarlo Ávila @photo.gec).

Sporting Cristal emitió un comunicado rechazando los hechos violentos y anunciando el pedido a las autoridades competentes “la identificación de los responsables” para que se “adopten las medidas correspondientes conforme a la ley”. Justamente, lo sucedido la noche del martes en el Callao ha generado que la directiva celeste analice otras opciones para definir la llave de la Fase 3 de la Copa Libertadores frente a Carabobo.

Deporte Total pudo conocer que en el Rímac están primero a la espera de que la Conmebol confirme el día y hora de los partidos de ida y vuelta para recién definir el tema de la localía del encuentro ‘copero’, que puede significar el pase a la fase de grupos de la Libertadores y la suma de 3 millones de dólares en premio, que se sumarán al 1 millón 100 mil dólares que ya se embolsaron por acceder a la Fase 3 del certamen internacional.

Tres opciones

En las últimas horas trascendió que Sporting Cristal habría avanzado conversaciones con Alianza Lima para alquilar el estadio Alejandro Villanueva, en Matute, como escenario del decisivo duelo ante Carabobo FC. La posibilidad no resulta descabellada en un contexto donde la prioridad es garantizar seguridad y un aforo adecuado para un partido que puede significar el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, nada parece cerrado. En el Rímac entienden que, más allá de versiones y acercamientos, el margen de maniobra sigue abierto. La coyuntura obliga a evaluar cada detalle: desde la logística hasta el impacto deportivo de cambiar de escenario en una instancia donde cualquier elemento puede inclinar la balanza.

El equipo de Sporting Cristal. (Foto: Giancarlo Ávila / GEC)

El estadio Miguel Grau del Callao —donde los celestes fueron locales en la fase anterior— tampoco está descartado. Pese a los lamentables hechos de violencia ocurridos tras la clasificación frente a Club Sportivo 2 de Mayo, una postura razonable sería reforzar los protocolos de seguridad y mantener la localía en un recinto que ya conocen.

La tercera vía conduce al estadio Nacional. No obstante, su disponibilidad dependerá de factores ajenos a lo estrictamente futbolístico. Los conciertos de Alejandro Sanz [miércoles 25 y jueves 26] obligan a esperar la evaluación del estado del campo. La recuperación del césped será determinante, especialmente considerando que la vuelta de la Fase 3 está prevista entre el martes 10 y el jueves 12.

En ese abanico de posibilidades, la decisión final parece atada a dos variables: seguridad y estado del terreno de juego. La dirigencia aguardará la confirmación oficial de fechas por parte de la Conmebol para cruzar calendarios y escenarios antes de elegir el lugar que albergue un partido que puede significar millones en premios y, sobre todo, el acceso a la fase de grupos del certamen internacional.

A modo de lectura personal, el hincha celeste probablemente se siente más identificado con el Nacional, un recinto que ha sido testigo de grandes noches importantes a nivel internacional para el club, mientras que Matute y el Grau pertenecen —por identidad o localía habitual— a instituciones con las que existe histórica rivalidad. Sin embargo, más allá de simpatías, la decisión será eminentemente práctica: el estado final del primer escenario deportivo del país podría inclinar definitivamente la balanza.

