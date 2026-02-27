Por Carlos Lázaro

Sporting Cristal debe conocer este viernes el día y hora de los duelos de ida y vuelta de la Fase 3 de la Copa Libertadores frente a Carabobo de Venezuela. Después de la agónica clasificación, en la tanda de penales frente al aguerrido Club Sportivo 2 de Mayo de Paraguay, hubo mucha incertidumbre por si los celestes iniciarán la llave de local o de visita, pero el mismo club confirmó en sus redes que la serie se define en casa, aunque lo que todavía sigue siendo incierto es el recinto donde jugará.

