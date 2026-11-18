Sporting Cristal no solo celebró la conquista de la Copa Caliente 2026, sino que también consiguió una ventaja de cara a la próxima temporada. El equipo rimense comenzará la Liga 1 2027 con dos puntos de bonificación en la tabla acumulada, premio establecido en las bases del certamen que ganó tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en el estadio Mansiche de Trujillo.

La consagración celeste tuvo un valor adicional para la planificación deportiva del club. De acuerdo con lo establecido para esta competición, el campeón recibe dos puntos que serán trasladados a la tabla acumulada de la siguiente temporada. De esta manera, Cristal tendrá un pequeño margen a favor desde el inicio de la lucha por los objetivos del próximo año.

El beneficio también alcanzará a Alianza Atlético, que iniciará el campeonato nacional con una unidad adicional por haber terminado como subcampeón. Así lo establece el artículo 9 de las bases de la Copa Caliente de la Liga 2026, que contempla bonificaciones para los dos finalistas y precisa que los puntos se sumarán a la tabla acumulada de la competición que cada institución dispute en 2027.

Además de los puntos, Sporting Cristal obtuvo un premio económico de 200 mil dólares por quedarse con el título. La institución rimense también habría asegurado su participación en la Supercopa Caliente 2027, torneo en el que enfrentaría al campeón de la Liga 1 2026. Esto siempre y cuando el proyecto de la FPF se haga realidad.

De esta manera, la victoria ante el conjunto sullanense representa algo más que una nueva celebración para los dirigidos por Roberto Mosquera. Cristal tendrá dos puntos de ventaja desde el arranque de la Liga 1 2027, mientras que Alianza Atlético comenzará con uno, en un beneficio que podría cobrar importancia en la pelea por los objetivos de la próxima temporada.

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