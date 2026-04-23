Tres partidos en siete días parece haber sido demasiado para las piernas de Sporting Cristal. El rigor se hace aún mayor teniendo en cuenta un detalle: tener que lidiar con el poderoso Palmeiras de visitante y seis días después intentar no sofocarse en la calurosa plaza de Sullana. Jugar a 38 grados hizo efecto en un plantel al que decían -y quizá siguen diciendo- no le hace falta refuerzos. En esta última semana, sin embargo, le hizo falta todo: refuerzos, variantes, juego y resultados.

Porque luego de pelear con prolijidad un empate en Brasil que terminó siendo derrota, el domingo ante UTC las piernas comenzaron a doler pese al 3-2 final a favor: hubo victoria pero también se encendieron algunas alarmas en el comando técnico de Zé Ricardo.

El relojito equilibrado que intenta plantear el brasileño funciona en gran medida cuando Cazonatti tiene un buen día. Ayer en Sullana, tuvo uno de sus peores. Físicamente muerto. Sin Miguel Araujo y con pocas alternativas ante la ausencia por lesión de Santana, esa línea defensiva terminó siendo una prolijidad en favor del sencillo equipo churre.

¿O hay otra forma mejor de explicar cómo es que un equipo que no ganaba hace tres fechas liquide con un amplio 4-1 a un Cristal que no necesita reforzarse? El de ayer, además de un equipo consumido de piernas, fue la revelación de que es un plantel cortio, justo, al que no le sobra nada.

Ze Ricardo confía en recuperar el nivel de Sporting Cristal (Foto: @ivannalonnso)

Peor aún: Zé Ricardo ayer intentó otra vez el 4-2-3-1, donde solo Yotún responde a la perfección. Y por lo visto, el equipo funciona mejor con un 4-4-2. Ávila solito arriba, hizo muy poco. La entrada de Vizeu, más por volumen que por calidad, mejoró en algo el panorama.

Un 4-4-2 resulta más equilibrado en medio y con mejores opciones por banda: Sosa-Cruz o Cristiano-Maxloren. El domingo ante UTC, ese equilibrio que tanto busca el técnico tampoco hubo. El resultado a favor sin embargo, maquilló el problema.

El reto de los cuatro días

Cristal no tiene tiempo para lamentos. El sábado visitará a Comerciantes Unidos en la difícil plaza de Cutervo. Para eso debe tomar un avión y luego viajar en bus unas siete horas. Un completo atentado al físico de un plantel ya agotado.

Y he ahí el dilema. Existe la posibilidad de enviar contra Comerciantes un equipo alterno para guardar fuerzas pensando en la siguiente semana, donde Cristal se juega un duelo clave ante Junior en Lima por la Libertadores.

Ante los colombianos es urgente un triunfo para mantenerse con chances en el Grupo F. Sin embargo, apostar todo a la Libertadores implica un riesgo mayor: una posible derrota ante Comerciantes dejaría a los celestes con 14 puntos, a 12 unidades de los líderes Alianza Lima y Los Chankas. Peor aún, con la posibilidad de que los andahuaylinos -con un partido menos- le saquen 15 puntos y tengan que decir adiós al Apertura.

Felipe Vizeu anotó el gol del triunfo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño. (Foto: Getty Images) / CONNIE FRANCE

La crisis que no se supera

Cristal ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en Liga 1. Es decir, de 12 puntos posibles apenas sumó tres. Peor aún, en sus cinco partidos de visita este 2026 apenas ha ganado uno.

Peor aún, el cuadro de Zé Ricardo ha recibido su peor goleada en la temporada. Un 4-1 ante Grau que, desde la temporada 2023, registra todos los años en contra al menos una vez.

De entre lo positivo tras la salida de Autuori es que Vizeu ha vuelto a una racha de gol formidable. El atacante brasileño lleva tres goles en los últimos cuatro partidos. Fue quien le dio el triunfo ante Cerro Porteño por la Libertadores, luego anotó ante UTC y ayer puso el descuento frente a Grau.

El reto ahora es volver a encontrar el equilibrio fundamental: para no agotar al equipo ante Comerciantes y conservar piernas ante un equipo muy físico como el Junior.

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