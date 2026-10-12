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Resumen

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Iberico fue uno de los protagonistas del encuentro al anotar el único gol del partido. El atacante es uno de los jugadores inamovibles de Roberto Mosquera en su esquema táctica. (FOTO: Sporting Cristal).
Iberico fue uno de los protagonistas del encuentro al anotar el único gol del partido. El atacante es uno de los jugadores inamovibles de Roberto Mosquera en su esquema táctica. (FOTO: Sporting Cristal).
Por Carlos Lázaro

La undécima fecha del Torneo Clausura tiene un nuevo líder. Uno que trabajó de forma sigilosa, sobre todo después de dos duros golpes, en Sullana y en el Callao. Uno al que nadie llamó candidato hasta la pasada jornada. El silencio y el esfuerzo han sido los pilares diarios de Sporting Cristal, que termina la fecha en lo más alto. Muchos dirán que está empatado en puntos con Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, o que Universitario está a solo uno. Pero esos detalles, esa diferencia de goles, son los que terminan definiendo campeonatos y hoy lo ponen en la cima e ilusionan a una hinchada a la que, tras el pésimo primer semestre, solo le susurraban la palabra descenso.

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