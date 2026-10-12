La undécima fecha del Torneo Clausura tiene un nuevo líder. Uno que trabajó de forma sigilosa, sobre todo después de dos duros golpes, en Sullana y en el Callao. Uno al que nadie llamó candidato hasta la pasada jornada. El silencio y el esfuerzo han sido los pilares diarios de Sporting Cristal, que termina la fecha en lo más alto. Muchos dirán que está empatado en puntos con Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo, o que Universitario está a solo uno. Pero esos detalles, esa diferencia de goles, son los que terminan definiendo campeonatos y hoy lo ponen en la cima e ilusionan a una hinchada a la que, tras el pésimo primer semestre, solo le susurraban la palabra descenso.

El panorama celeste ha dado un giro de 180 grados. El último domingo, frente a UTC, en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca, los bajopontinos no solo sumaron una victoria que los lleva a la punta del Clausura, sino que también registraron su cuarto triunfo sucesivo en el certamen. Si se suman los dos partidos de la semifinal de la Copa de la Liga ante ADT, son seis celebraciones consecutivas para el equipo de Roberto Mosquera.

Los celestes alcanzan el liderato del Clausura tras ganar a UTC en Cajamarca. Sporting Cristal vuelve a pelear por un campeonato. Además, jugarán la final de la Copa de la Liga. Gran trabajo de Roberto Mosquera y su comando técnico. https://t.co/xY1tHVcJm5 — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) October 11, 2026

Los números también cuentan esta historia. En Cajamarca, Yoshimar Yotún acomodó la pelota para un tiro libre y la puso en la cabeza de Luis Iberico, que no perdonó. Fue otro gol de pelota quieta, como ya es costumbre: once de los 21 tantos de Cristal en el Clausura nacieron así. Nada de eso es casual. Detrás hay horas de ensayo en La Florida, donde Javier Chirinos, uno de los asistentes de Mosquera, repite estos movimientos una y otra vez.

Pero este Cristal ya no solo sabe golpear. También sabe sufrir. El 1-0 llegó temprano y los celestes tuvieron que sostenerlo durante más de 80 minutos, una prueba que meses atrás parecía imposible de superar. Atrás, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva cerraron cada espacio, respaldados por el ida y vuelta de los carrileros Leandro Sosa y Maxloren Castro. Y en el medio estuvo el trabajo que no aparece en los resúmenes, pero que Roberto Mosquera valora como pocos: el de Agustín Álvarez Wallace. Tanto que, a la hora de los cambios, el que salió fue Yotún, el eje y la figura de este renovado Cristal. Álvarez Wallace se quedó. El equilibrio no se negociaba.

No es que Sporting Cristal renunciara al segundo gol. Lo tuvo Santiago González, y lo buscaron también los que entraron desde el banco: Hernán Barcos, Gabriel Santana, Martín Távara y Juan Manuel Cuesta. El marcador no se movió, y quizá no hacía falta. Ese es el sello que Mosquera le ha puesto a este equipo: más ordenado, más equilibrado, más efectivo. Un Cristal que ya no necesita golear para ganar, que sabe administrar una ventaja mínima y que, fecha a fecha, ha aprendido a ganar como ganan los equipos que pelean campeonatos.

¡𝗙𝗨𝗘𝗥𝗭𝗔 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟, 𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟! 🩵 Triunfo en Cajamarca ¡Vamos Celestes! 💪🏼⚽️ #FuerzaCristal https://t.co/uIVMz5FVcM — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) October 11, 2026

El Héroes de San Ramón se pintó de celeste

Cajamarca está a 856 kilómetros por carretera y aproximadamente 571 kilómetros en línea recta si se viaja en avión. Es una distancia considerable, pero no para la hinchada rimense. El estadio Héroes de San Ramón se tiñó de celeste desde antes del pitazo inicial, y los cánticos no se apagaron en ningún momento, ni siquiera cuando UTC buscó el empate y el partido pedía sufrir.

Al final de los 96 minutos de juego, la postal fue otra. Los niños se acercaron a los jugadores para saludarlos, para estar cerca de ellos aunque fuera un instante. Hinchas que hace unos meses solo escuchaban hablar de crisis deportiva e institucional, del descenso, se fueron a casa con su equipo en la punta.

⚽️ 11 de 21 son los goles que lleva anotando Sporting Cristal en el Torneo Clausura desde el balón detenido. Y en 4 de ellos, Yoshimar Yotún es protagonista (3 asistencias y un gol). https://t.co/k3F7xeSG7S — Luis Jara (@albto_) October 11, 2026

Hubo, sin embargo, una escena que llamó la atención de muchos televidentes y de los aficionados en el recinto cajamarquino. Cuando Yotún fue anunciado para dejar el campo, en ese interín de salida, le indicó a Mosquera: “Profe ¿y la amarilla?”. El gesto sonaba a lamento. Al capitán de la SC y de la selección peruana le habría convenido ver la tarjeta en Cajamarca, cumplir la suspensión ante Comerciantes Unidos y llegar limpio al duelo en Cusco frente a Cusco FC.

Porque el calendario no da tregua. Este sábado, Sporting Cristal se mide ante Comerciantes Unidos con dos nombres en capilla: ‘Yoshi’ y el ‘Santi’ González. Una tarjeta más y se perderán el viaje al Cusco. Será otra prueba para el líder silencioso, y otra decisión para Mosquera, que ha demostrado que este nuevo cuadro rimense también se gana administrando.