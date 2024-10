A inicios de temporada uno de los grandes reclamos hacia la directiva de Sporting Cristal era la conformación de un plantel corto al momento de analizar las opciones en cada posición. Pese a ello, Enderson Moreira encontró, con el pasar de los partidos, un equipo base, que peleó hasta la última fecha el Apertura. Al brasileño se le escapó el primer certamen del año de la Liga 1 Te Apuesto por la diferencia de un gol y ello le costó su salida. El presidente Joel Raffo aseguró que en su institución prima “siempre los intereses del club” y se esperaba un técnico a la altura, uno con experiencia, que pueda mejorar el trabajo de Moreria. Raffo y compañía volvieron a jugar con el sentimiento del hincha, pues Guillermo Farré, el llamado a conquistar el Clausura, acabó con toda esa ilusión ayer en Sullana.

El juego de los celestes en el segundo certamen del año del fútbol peruano ha sido irregular y de visita sobre todo, donde han logrado solo el 29% de puntos posibles tras un solo triunfo, tres empates y tres derrotas. Precisamente, la última se dio en la fecha 14, a la que llegaron todavía con opciones de seguir en la lucha por aquel bendito primer lugar.

Farré tuvo alrededor de tres semanas para preparar el duelo en el horno del Estadio Campeones del 36 frente a Alianza Atlético, pero el equipo, en el campo, nunca encontró la claridad para salir airoso y mantener las esperanzas de obtener el Clausura. Perdió por la mínima diferencia, con un ‘Vendaval’ defendiendo con toda su humanidad hasta los 114 minutos de juego la diferencia a su favor y al que ni los cinco atacantes con los que terminaron jugando los rimenses pudieron batir la valla de Diego Melián.

Melián también tuvo mucho que ver con el resultado, pues tuvo hasta dos atajadas con ruta de gol. El primero al ingresado Jostin Alarcón y el segundo a Martín Cauteruccio, ambos en el tramo final del encuentro. Ningún jugador celeste pudo emparejar lo hecho a los 41 minutos de juego por Renato Espinoza, delantero formado en La Florida, que tras un error de cálculo en defensa y con un Maxloren Castro al que le pasó factura la experiencia. Y es que el joven extremo en lugar de despejar al córner un balón aéreo terminó asistiendo al atacante ‘churre’ que definió fuerte y rasante a boca jarro frente a Diego Enríquez que nada pudo hacer en ese remate.

Algunos amantes, segados por su amor y pasión por el club, culparán a la suerte porque el gol de tiro libre de Martín Távara –pudo ser el empate– fue bien anulado después de la revisión del VAR por posición adelantada de Christofer Gonzales. Disculpen por estropear más este duro momento, pero la suerte es para los juegos de azar, no para un partido que se trabaja días antes para sacarlo adelante.

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético Sullana (Sporting Cristal)

Se esperaba una mejor versión del equipo bajopontino en el Clausura, pero ello no se ha dado y el único consuelo debe ser la aparición de Maxloren Castro, extremo de 16 años que viene siendo titular luego del traspaso a mitad de temporada de Joao Grimaldo al Partizan de Belgrado de la Liga de Serbia. Castro debería ser la imagen de que, al menos, en menores, en La Florida, se trabaja para un futuro mejor. Sin embargo, luego encuentras en este camino oscuro por el que vive el antes llamado “club modelo” la eliminación de la reserva en los octavos de final de este certamen de promoción a manos de Sport Boys.

Las cosas no pintan bien en Sporting Cristal y la temporada podría acabar peor si es que no hay una reacción mínima por defender los colores, el escudo, la gloria forjada de un club que se ganó un lugar en el Olimpo de los más grandes del fútbol peruano no solo por sus 20 títulos obtenidos en sus 69 años que está a punto de cumplir, sino también por sus valores. El miércoles el objetivo de Guillermo Farré y compañía no debe ser otro que vencer a Universitario.

El triunfo ante un clásico rival no volverá a despertar la ilusión de conquistar el Clausura. Solo servirá para afrontar las dos últimas fechas con las alternativas de los premios consuelo, que pueden ser acceder a una fase de grupos de Copa Libertadores de ser campeón directo la ‘U’ o disputar una semifinal en los playoffs por el título nacional si es que otro equipo se corona en el segundo certamen del 2024 para la Liga 1 Te Apuesto. Con estas opciones ha estado conviviendo el hincha rimense los últimos tres años y, por los antecedentes en estos periodos, seguirá sucediendo a futuro.