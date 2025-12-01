Sporting Cristal y los seis refuerzos que urge, puesto por puesto, para no sucumbir a la tentación del fracaso por sexto año consecutivo

En redes sociales, escenario más de discusiones e insultos que debates alturados, se escribe mucho de que la distancia (26 puntos en el acumulado) entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal fue más grande sobre el final del campeonato. Para quien mira solo victorias, derrotas y puntos, la estadística es fría y dura. El equipo del ‘Prossor’ no pudo sostener el ritmo de finales de junio a mitad de agosto (7 victorias y dos empates, 85.1%) para caer en un bache en el último tramo del torneo (dos triunfos, tres empates y cuatro caídas para un total de 33.3% efectividad) y terminar el Clausura con tres triunfos al hilo, para llegar a tope para los ‘playoffs’.

La interrogante de si la anulación de los tres puntos en Juliaca fue una de las razones del bache no basta, pues la respuesta siempre ha sido clara: el armado del plantel a inicios de año. Con la llegada de Miguel Araujo y Luis Abram, Cristal cuenta con la mejor defensa del Clausura: 13 goles recibidos, al igual que Universitario y uno menos que Alianza Atlético. Definitivamente, hubo un plus en la zaga -más allá de la crítica sobre el ‘Profeta’ en el gol de Alex Valera en el Estadio Nacional a la hora de atacar la pelota- pero eran necesarios más elementos para hacer frente a una plantilla como la ‘U’, que no solo reforzó puntos débiles, sino tiene muchos jugando por años a un mismo estilo.

La tendencia era clara: con el pasado DT en el equipo y sin refuerzos para el Clausura, Cristal hubiese terminado en puestos finales o fuera de Copa Sudamericana. Entonces, es necesario que los celestes necesitan de hasta seis o siete refuerzos para competir más alto en la Liga 1. A la fecha, Cristal urge de dos centrales más, un lateral izquierdo, dos volantes, un extremo y un centro delantero. ¿La ventaja? Con la no renovación de Nicolás Pasquini, Cristal cuenta con tres o cuatro –de extenderse la plaza hasta siete extranjeros- jugadores foráneos para reforzarse en el 2026.

Paulo Autuori tiene contrato hasta diciembre de 2026. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

La búsqueda en Argentina, Brasil y Uruguay –en un principio- debe ser minuciosa. El año pasado se acertó con Santiago González, Gustavo Cazonatti y Martín Cauteruccio; hoy el ojo debe ser minucioso, teniendo en cuenta que, en el mercado nacional, casi todo lo mejor se encuentra en Ate o en La Victoria. Cristal no puede fallar en las contrataciones o dejar de contar con elementos –caso Sosa o Távara- que tranquilamente pueden reforzar al rival y –finalmente- no puede ser la idea.

Hoy puede hablarse de una base con la estrategia del DT y la presencia de Enríquez, Sosa, Araujo, Abram, Cazonatti, Pretell, Távara, Yotún, González, Maxloren y unos más, pero no puede caerse en el mismo error del año pasado cuando se argumentaba que las líneas estaban OK y no lo estaban.

Sporting Cristal tiene tres extranjeros a la fecha para el 2026: Santiago González, Gustavo Cazonatti Felipe Vizeu. (Foto: Fernando Sangama/GEC)

La lectura siempre ha sido la misma: para el Clausura, Cristal ha logrado una pequeña, pero mejor base al final y al cabo. La salida de ‘Caute’ no fue debidamente reemplazada y mermó el gol en el Rímac. Ahora sí no hay margen de error. Debe verse un esfuerzo en la directiva para pelear en el campeonato y no quedar siempre relegado en octubre. Hoy puede terminarse en el cuarto puesto; el año pasado se fue segundo; el 2023, tercero; 2022, tercero.; y así continúa la historia.

De no campeonar el 2026, serán seis años sin títulos nacionales, que hace recordar a los millenialls de la etapa del club: entre 2006 y 2011. Finalmente, Cristal nació para ser campeón siempre.