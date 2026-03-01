Cuando la Conmebol confirmó que Sporting Cristal recibiría a Carabobo FC de Venezuela en el Estadio Alejandro Villanueva, más de un hincha celeste parpadeó dos veces. No era el escenario habitual, ni el que el club había proyectado hace apenas unas semanas. Pero en el fútbol peruano -y sobre todo en el de alta competencia- las decisiones se aceleran, a veces empujadas por factores que no se ven desde la tribuna pero que pesan como un estadio lleno.

Lo sucedido después del partido ante 2 de Mayo de Paraguay en el Miguel Grau del Calla marcó un antes y un después. Una couster que transportaba a hinchas celestes -entre ellos niños y adultos mayores- fue atacada por delincuentes que se hacen llamar hinchas. Piedras, pirotécnicos y el miedo atravesando los vidrios. Diez heridos. El tipo de escena que no debería repetirse nunca en nuestro país, pero que terminó siendo el detonante para que el club rimense dijera basta.

Desde ese momento, la dirigencia entendió que volver al Estadio Miguel Grau no era una opción. Menos aún cuando Conmebol prohibió habilitar las cuatro tribunas, argumentando motivos de seguridad. Para un partido definitorio, limitar el estadio donde uno es local, la gente y el aliento significaba entrar a la Copa Libertadores con un pie menos.

La alternativa natural parecía el Estadio Nacional, donde Cristal solía -o suele- hacer de local en torneos internacionales, pero incluso el coloso tenía sus propios problemas. Dos conciertos del español Alejandro Sanz habían dejado el césped en condiciones inciertas. Apostar por un gramado golpeado, en un duelo que te puede cambiar la temporada, era demasiado arriesgado. La respuesta, entonces, estaba más cerca de lo que el club imaginaba.

Cristal celebró con su hinchada en el Miguel Grau del Callao su pase a la fase 3 de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Sporting Cristal)

La relación entre Alianza y Cristal, un factor clave

Las buenas relaciones entre la directiva celeste y Alianza Lima abrieron una puerta que hace unos años habría sonado improbable. En Matute, a diferencia del Grau, las cuatro tribunas podían ser usadas, la zona de evacuación era más amplia y los protocolos de seguridad respondían mejor a lo que exigía un partido de Copa.

Además, el contexto deportivo añadía un peso emocional imposible de ignorar. De eliminar a Carabobo, los celestes no solo accederían a la Fase de Grupos: acumularían 4.1 millones de dólares en premios Conmebol. La victoria ante 2 de Mayo ya les había asegurado 1.1 millones. El sueño, el gran sueño, era cerrarlo en casa. Y si la casa debía ser prestada por una noche, que lo fuera con todas las garantías.

Sporting Cristal accedió a la Fase 2 de la Copa Libertadores tras ganar a Alianza Lima en Matute en los playoffs de la Liga 1 2025. (Foto: Sporting Cristal)

El cambio de sede, para muchos, tiene algo simbólico. Jugar en el recinto íntimo de un rival histórico, pero hacerlo con la convicción de que las circunstancias no intimidan. La directiva lo leyó así: la prioridad es la seguridad de la gente que te acompaña siempre, no el color de las tribunas. En el fútbol, las decisiones valientes rara vez son cómodas.

Ahora, la noche del partido en La Victoria se aproxima con un aire distinto. No es el hogar habitual, pero será el hogar que Cristal necesita por una noche que puede ser decisiva. Allí, en un estadio que suele rugir de otro color, los celestes buscarán imponer el suyo: ese que habla de lucha, de resiliencia y de un objetivo que trasciende cualquier mudanza.

*****

SOBRE EL AUTOR