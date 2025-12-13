PUMA anunció el lanzamiento de la nueva camiseta que acompañará a Sporting Cristal en su 70 aniversario y que retoma un diseño profundamente ligado a la historia del club. Se trata de una reinterpretación de la camiseta de 1970, una de las más recordadas por la hinchada, asociada a una etapa dorada y a Alberto Gallardo, ídolo máximo del equipo. La nueva prenda acompañará al cuadro rimense durante toda la temporada 2026, tanto en la Copa Libertadores como en la Liga 1.

Este lanzamiento forma parte del contrato de patrocinio de siete años que PUMA mantiene con Sporting Cristal. La idea nació casi como un juego durante una conversación con el club: “¿Y si por los 70 años relanzamos la camiseta del año 1970?”. Ese impulso espontáneo dio origen a un homenaje que trae de vuelta uno de los diseños más simbólicos de la historia del club rimense.

Volver al diseño de 1970, explica la compañía, no es solo un gesto nostálgico, sino un gesto que reinterpreta una camiseta cargada de historia para los hinchas, ya que fue usada durante 8 años (hasta 1977) y con la que se consiguieron los títulos de 1970 y 1972. El desafío estuvo en mantener la esencia del modelo original y, al mismo tiempo, actualizarlo con la tecnología, el rendimiento y la estética que exige el fútbol actual.

“Con esta camiseta reafirmamos nuestro compromiso de seguir presentando indumentaria deportiva 100% customizada, con legado e historia y la tecnología de nivel mundial de nuestra marca; y claro, acompañado de lanzamientos del mismo nivel que buscan conectar y emocionar a nuestros hinchas. Seguiremos elevando la valla”, señaló Gianina Chávez, directora de Marketing de PUMA Perú.

El lanzamiento también responde al propósito de PUMA de acercarse aún más a la hinchada celeste, conectando con la pasión y la identidad que han acompañado al club durante siete décadas. La marca busca construir un vínculo que vaya más allá de la indumentaria: un ecosistema que celebre la historia, la esencia y la energía que mueve a Sporting Cristal en cada temporada.