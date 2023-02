Viernes 17 de febrero, 4:00 p.m. marca el reloj como hora programada para el partido entre Sporting Cristal vs. Melgar. Pese a ser día de semana y un horario laborable, el hincha celeste no abandona y asiste con su familia al Estadio Alberto Gallardo. Sean el medio de transporte que sea, el hincha celeste no duda en asistir al templo. El peregrinaje viene acompañado de camisetas y demás indumentarias celestes.

Ese esfuerzo que hace la hinchada no solo es valorado por el equipo, sino también por el técnico cervecero Tiago Nunes. Ante la pregunta de Deporte Total sobre alguna autocrítica que tiene pese al resultado final 1-0 favorable ante Melgar, el brasileño hace un alto y agradece a sus hinchas por llenar el Alberto Gallardo, pese a que se ha jugado en un horario complicado. “Me gustaría agradecer a nuestra hinchada por estar con nosotros un viernes por la tarde. No es fácil para nadie estar un viernes por la tarde. Muchas gracias a nuestra gente por hacer el esfuerzo de estar acá, el viernes por la tarde”, manifestó.

El estadio lució a la altura, un lleno de 90 por ciento del aforo permitido, las tribunas repletas de camiseta celeste que en la antesala al juego, ya dejaban la garganta en las arengas. Por otro lado, al sector derecho, cien fanáticos de Melgar intentaban alentar a su equipo, pero se veían superados ampliamente ante la imponente fanaticada celeste que no paraban de cantar.

Ahora, esa hinchada, ni bien salió el equipo de Sporting Cristal a calentar, comenzó a ovacionar a sus jugadores. El aplausometro de lejos lo ganó Yoshimar Yotun y Washignton Corozo, quien también estuvo ahí en lo más alto recibiendo el cariño de la gente.

Desde que el árbitro principal, Jesús Cartagena, inició el partido tocando el silbato, Cristal salió agresivo e intento poner entre las cuerdas a Melgar, que en un primer tiempo se vio superado y eso se vio reflejado en el gol celeste. Una jugada rápida que terminó en centro de Lora que buscó la cabeza del brasileño Brenner Marlos, quien metió un cabezazo que chocó en el palo y el rebote encontró a Yoshimar Yotun solo para que anote el gol del triunfo.

Por otra parte, en el palco de occidente, la esposa, madre y mejor amigo del volante de la selección peruana casi cerca donde estaba sentado, el presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, celebraban el tanto y cariño del hincha por ‘Yoshi’, uno de los referentes del equipo.

Yotun estuvo acompañado de su familia, quien celebró su tanto en palco del Estadio Alberto Gallardo | Foto: Gian Avila - GEC

Los minutos pasaban y el profesor Tiago Nunes no paraba de dar indicaciones desde su zona técnica. Durante todo el partido estuvo parado, gritando, haciendo gesticulaciones e inclusive se anticipaba a las situaciones posibles de ataque de Melgar, porque con sus brazos abiertos le indicaba a sus jugadores como cerrar su zona defensiva. Fue campeón de la Sudamericana con Atlético Paranaense y se le nota.

El primer tiempo culminó a favor de Sporitng Cristal por 1-0 ante Melgar y en la tribuna occidente se armaba la fiesta. De un lado estaba Bettina Onetto, hincha rimense y artista. Más allá estaba José Soto, hermano del ‘Camello’, que supo jugar en La Victoria y el Rímac, y quien seguirá como entrenador de Nazca FC para la temporada 2023. Ambos se tomaban fotos con los fanáticos, mientras el murmullo sobre el buen rendimiento de Washington Corozo se hacía más fuerte.

El ambiente se prestaba para un reconocimiento a Horacio Baldessari, ídolo celeste, quien fue homenajeado por la digirencia rimenses y aplaudido por el hincha. La ‘Pepa’ confesó que volverá a radicar en su país, Argentina. El segundo tiempo tuvo mismas emociones, pero el resultado no se movería y se quedaría el triunfo para Cristal.

Emotivas palabras de Horacio Baldessari de despedida, puesto confiesa que se va a Argentina @dt_elcomercio pic.twitter.com/sOwGqTnVqZ — Jean Pierre Maraví (@jean_maravi) February 17, 2023

Tiago Nunes hace un análisis del triunfo

El estratega brasileño habló sobre las sensaciones que le dejó este triunfo ante su gente y confiesa que el orden defensivo es clave para ir hacia el nivel que busca lograr con Sporting Cristal. La dura prueba será este martes ante Nacional de Paraguay en Asunción por Copa Libertadores.

“Hemos defendido bien. La primera parte tuvimos más la pelota, la segunda parte sufrimos más. El equipo de Melgar es un cuadro de jerarquía que ya tiene un modelo de juego establecido durante hace tiempo. Está preparándose para disputar una Copa Libertadores. Entonces, sabíamos que iba a ser un rival difícil y duro, más allá de que tenía dos derrotas: un walk over en la primera fecha y la segunda fecha, una derrota 2-0 en contra frente a Municipal, sabíamos que estaban muy presionados por el resultado y que tendríamos dificultades en algún momento”, afirmó.

“Las sensaciones que me quedó es la misma que salí contra Mannucci: tenemos que evolucionar, cosas por mejorar y quedarnos en algún momento más con la pelota. Defender con la pelota es importante porque al final generamos mucha confianza para el equipo de Melgar, pues nos superaron con la posesión, tuvieron muchas llegadas en la segunda parte. La parte buena, una vez más, es que defendemos bien, hemos contado con cuatro chances de gol para nosotros y una chance real para ellos. Entonces, por más que el equipo de Melgar tuvo la posesión en la segunda parte, fuimos más eficiente este partido”, sentenció.

Juan Reynoso presente en el estadio Alberto Gallardo.

Melgar: la otra cara de la moneda

Horacio Orzán sale del camerino y sus ojos demuestran el mal inicio de Melgar: están llorosos y con mucha bronca. Está claro que no era el comienzo anhelado tanto para el plantel como para la hinchada arequipeña en esta Liga 1 2023.

Horacio Orzán le responde a DT El Comercio algunas preguntas tras la derrota ante Cristal

El volante respondió algunas preguntas a DT El Comercio, justamente sobre su bronca de perder por la mínima ante Sporting Cristal, en el Estadio Alberto Gallardo.

“Imagínate, yo vivo de ganar, esto es una pasión. Cada vez que pierdo hasta en el reducido en el entrenamiento, yo me voy con bronca a mi casa. Creo que el segundo tiempo, no sé si por merecimiento, un empate hubiera sido justo por lo que generamos también. Esto es fútbol, no nos tocó hoy, como hay otros partidos que pega en el palo, sale para nosotros y hay otros que pega en el palo y entra. Hoy no nos tocó”, comentó.

“Vivimos de los resultados, necesitamos los resultados y tenemos que ganar. Con respecto al partido de Cristal, creo que nos estamos acercando a lo que nosotros fuimos el año pasado, eso es bueno. Hay que mejorar mucho de cara a la Copa Libertadores, es otro ritmo, otra intensidad, otra jerarquía, a mí lo que me deja está partido es que la intensidad y las ganas de buscar el resultado estuvo en todo momento”, sentenció el volante de Melgar.