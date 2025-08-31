Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Distorsiona todo y afecta el desarrollo de la competencia”

El enfado no solo se limita a los despachos. Paulo Autuori, técnico brasileño del conjunto celeste, ha calificado a la máxima categoría como un “torneo de aficionados”, lamentando que tras su regreso al Perú —23 años después de dirigir por primera vez en el país—, encuentre un torneo que no ha “evolucionado en nada” y al que lo ve “peor de cuando estaba”.

En esa misma línea, Gustavo Zevallos, director deportivo del club, explica a Deporte Total que el reclamo no es coyuntural ni oportunista, sino una posición que Sporting Cristal asumió desde abril pasado, cuando envió una carta formal a la FPF sin obtener respuesta.

“Se desnaturaliza el campeonato”

El reclamo de Sporting Cristal por las modificaciones en el reglamento de la Liga 1 Te Apuesto no es nuevo. Gustavo Zevallos recuerda que en abril pasado, una vez impuesto el cambio en la normativa, enviaron una carta a la FPF manifestando su malestar por el cambio que permite a equipos de altura trasladar su localía a ciudades ajenas a su origen.

“Cambian de localía fecha a fecha. Distorsiona todo y afecta el desarrollo de la competencia. Nos hubiera encantado que terminado esa excepcionalidad que hubo inmediatamente todo vuelva a su alcance normal, pero lamentablemente no ha sido así. Si tiene que haber un cambio que se justifique. No hay criterio técnico, deportivo, no hay transparencia. Estas decisiones no te garantizan que sea para todos por igual y eso a nosotros nos preocupa porque sentimos que debemos ser tratados todos con la misma vara”, asegura el director deportivo de los celestes.

Sporting Cristal hizo público su reclamo el pasado 28 de agosto. Sin embargo,, los celestes ya habían emitido un documento a la FPF en abril pasado cuando se hizo la modificación del reglamento en el artículo 68.2 respecto a los cambios de localías en la Liga 1 Te Apuesto. (FOTO: Sporting Cristal).

Como se recuerda, la modificación del artículo 68.2 del reglamento del fútbol peruano, elaborado por la FPF, se da a inicios de abril de forma sorpresiva al no contar con estadios habilitados en Piura por la Comisión de Licencias ni en Trujillo. En esta última ciudad a causa de la tragedia del Centro Comercial Real Plaza.

Para el directivo rimense, estas decisiones “no tienen un criterio técnico ni deportivo, y mucho menos garantizan igualdad”. Zevallos insiste en que el pedido de Sporting Cristal no responde a una coyuntura puntual, sino a un principio: que todos los clubes afronten el torneo bajo las mismas condiciones. “Acá tiene que haber equidad, que todos compitan en los mismos escenarios. ¿Un solo equipo tiene corona? No puede ser así. Pedimos respeto a la competencia porque, de lo contrario, cada club se maneja de acuerdo a su conveniencia”.

El director deportivo del cuadro del Rímac sostiene también que no es lo mismo jugar en la costa que en la altura. Inclusive, recuerda, lo vivido en el duelo contra Binacional, que al final no ha sido tomado en cuenta tras el descenso administrativo del ‘Poderoso del Sur’.

Gustavo Zevallos asumió el cargo de director deportivo del cuadro celeste el pasado 1 de diciembre. (FOTO: Sporting Cristal).

“Para hacer un viaje a la altura tienes otro itinerario, desde la alimentación, todo es diferente. Inclusive nosotros para jugar en Juliaca no pudimos viajar un día antes, estuvimos esperando seis horas en el avión para que luego cancelen el viaje. Finalmente, viajamos el mismo día, ganamos y después, todo se eliminó. Ahí también se observa que hay procesos administrativos mal llevados y una ineficacia del sistema de licencias. Todo eso son síntomas de una conducción negativa, deficiente y ahora lo peor es que lo que pasó con Binacional se repita con Ayacucho FC”, señala.

En Sporting Cristal esperan que su reclamo haga reflexionar a los otros clubes, pues no hay transparencia si los reglamentos se cambian en pleno torneo y sobre todo, que no se tenga en cuenta la voz de los clubes para aquellas modificaciones que alteran el orden y la justicia deportiva.

Sporting Cristal busca que su reclamo haga eco en otros equipos de la Liga 1 Te Apuesto.

“A mí me encantaría que lo que estamos exigiendo tenga un eco en los demás clubes porque no es correcto lo que han hecho. Todo debería continuar igual [que los clubes jueguen en su ciudad de origen], pero se siguen aprovechando de la modificación del reglamento por intereses personales. Es lamentable. Acá tiene que haber equidad, que todos tienen que jugar en los mismos escenarios, en las mismas ciudades, como ya lo dije, ¿uno solo tiene corona?", puntualiza.

Para el directivo celeste, estas decisiones “no tienen un criterio técnico ni deportivo, y mucho menos garantizan igualdad”. “Hemos levantado la voz porque sentimos que en esta parte del año, me parece que quedan diez fechas, sino me equivoco, es cuando más atentos debemos estar. Evidentemente ir a Cajabamba no es lo mismo que jugar en Trujillo. Para llegar allá debes volar a Cajamarca y viajar tres horas en bus. Además, la ciudad está a más de 2.600 metros de altura. Es totalmente diferente, desvirtúa la competencia”, afirma.

La nueva Liga Profesional Peruana

Gustavo Zevallos también se refirió a la designación de la Junta Directiva de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, que se debe encargar del desarrollo de la Liga 1 Te Apuesto, la Liga 2 y la Liga Femenina, durante el período 2025-2030. Queda claro que en esta temporada, en pleno desarrollo, no tendrán ninguna injerencia con los campeonatos ya en pleno desarrollo, pero sí de cara a la próxima temporada.

“Sería importante saber quién eligió a esa Junta Directiva. Por lo menos que haya más transparencia, cuáles fueron los argumentos para que se elijan a estos directivos. Ahora, yo que tengo algunos años en el fútbol espero que se trabaje como años atrás, que sea completamente independiente a la FPF, que sea autónomo”, enfatiza el directivo deportivo de Sporting Cristal.

Eso sí, más allá de que no hay claridad en cuanto a estas designaciones, Zevallos espera que los directivos al mando tengan mayor comunicación con los clubes para trabajar con el fin de tener una mejor organización en la Liga 1 Te Apuesto.

Fernando Corcino de Alianza Universidad de Huánuco es el presidente de la Junta Directiva que se encargará del desarrollo de la Liga 1 Te Apuesto desde le 2026 hasta el 2030. (FOTO: FPF).

“A mí me encantaría conversar, participar, en el desarrollo del campeonato. Los directivos, dirigentes, presidentes de cada club deben dar su punto de vista en cuanto a la organización. Ojalá que se puedan hacer mesas de trabajo, con las personas idóneas porque también hay gente que llega hasta al fútbol profesional sin experiencia. Siempre es bueno asesorarse, hay que ver quién participa en estas reuniones por el bien del fútbol peruano. La idea es debatir con conocimiento, realizar una lluvia de ideas y a partir de eso, estoy seguro que todo va a mejorar“, manifiesta.

Precisamente, espera que la Liga de Fútbol Profesional Peruana pueda evitar lo que se está viviendo ahora mismo con este cambio de reglamento en cuanto a las localías, con el cual se pierde el respeto a la competencia porque “cada equipo se maneja de acuerdo a su conveniencia”.

“Años atrás, antes de oficializar un cambio en el reglamento, se compartía el documento con las modificaciones y los directivos de cada club daban su punto de vista. Ahora no, te entregan todo cuando ya comenzó el torneo. Tú no puedes decir sí o no, porque el reglamento ya está listo. ¿Quiénes son los principales actores? Los clubes, los jugadores. Y una vez más, con este cambio de reglas, el campeonato peruano pierde legitimidad", finaliza.

Además… Los integrantes La FPF anunció el pasado 25 de julio la Constitución de la Liga de Fútbol Profesional Peruana, elegida por una Asamblea Nacional para el periodo 2025-2030. Este grupo ahora se encargará de desarrollará las competiciones de la Liga 1, Liga 2 y Liga Femenina. El presidente de esta Junta Directiva es Fernando Corcino de Alianza Universidad de Huánico. Lo acompañan Adriel Delgado (Deportivo Garcilaso) como primer vicepresidente y Gisella Mandriotti (Cantolao) como segunda vicepresidente. Como miembros de este grupo también aparecen Kevin Íñigo (Los Chankas), Luis Gálvez (César Vallejo), Anibal Pedraza (Comerciantes Unidos) y Guzmán Belisario (Santos FC).

