Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Distorsiona todo y afecta el desarrollo de la competencia”

Sporting Cristal ha sido una de las pocas instituciones que ha levantado la voz frente a la conducción del fútbol peruano. En las elecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), el club rimense votó en contra —o viciado— en un proceso donde Agustín Lozano fue reelegido sin competencia. Y esta semana, publicó un comunicado cuestionando los cambios de localía en plena Liga 1 Te Apuesto, una modificación al reglamento que, según la directiva celeste, atenta contra la equidad del campeonato nacional.

