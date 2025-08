Yoshimar Yotún: la historia detrás de su regreso a Sporting Cristal y como una bacteria pudo quitarle la vida

Tras 455 días sin pisar una cancha y una lesión de ligamentos que lo alejó en abril del 2024, el capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, volvió con todo el peso de la emoción acumulada. El pasado miércoles 30 de julio emprendió su retorno en la goleada por 5‑0 ante Sport Huancayo, ingresando a los 72 minutos, sellando el triunfazo con un gol de penal y rompiendo en llanto frente a más de 10.000 hinchas que lo ovacionaban, pero sobre todo, agradeciendo el apoyo incondicional de su familia que también derramaban lágrimas en las gradas.

De acuerdo al plan que manejaba Sporting Cristal, Yotún debía volver en marzo, un mes o semanas antes de la Copa Libertadores. No obstante, en la etapa final de su recuperación, después de someterse a una limpieza en la zona afectada, cuando inclusive el club anunciaba su retorno a los trabajos de campo en La Florida, a fines de enero, sufrió una infección causada por la bacteria Staphylococcus aureus, la cual se infiltró en su rodilla izquierda, misma zona de la lesión. “Todo lo que había ganado en siete meses [se fue] al tacho”, expresó ‘Yoshi’ en una entrevista al programa Fútbol en América.

Y es que la bacteria borró la masa muscular y el estado físico que había ganado el futbolista durante su rehabilitación. El mundialista en Rusia 2018 notó un flujo amarillento que se liberaba desde la zona donde recibió la limpieza. Siguió las recomendaciones de los fisioterapeutas del club, pero su estado empeoró al hacer fiebre, enroncharse y tener hasta rigidez en la espalda. Así, tras ser analizado por su traumatólogo, el doctor Luis Macedo, y el médico internista, Samuel Salazar, se confirmó la presencia del Staphylococcus aureus, el cual “come los cartílagos y puede subir al cerebro y matar”, según relato propio.

Los médicos actuaron con rapidez: internamiento, antibióticos intravenosos frecuentes de hasta cuatro horas y cuidados intensivos evitaron que la infección llegue a otras partes del cuerpo. Sin embargo, la carga de medicamentos fue tal que hasta su riñón sufrió efectos por el tratamiento agresivo. El futbolista confesó que el mismo doctor Salazar, cuando estaba internado, le decía: “te has podido morir... esa bacteria te come los cartílagos, te sube al cerebro y ahí quedas” y se han registrado varios casos de muerte a causa del Staphylococcus aureus.

Yoshimar Yotún volvió luego de 15 meses y anotó ante Sport Huancayo. (Foto: GEC)

Fuentes oficiales de Sporting Cristal le comentan a Deporte Total que el club no podía emitir un comunicado dando a conocer el estado de Yoshimar Yotún por el hecho de que el mismo jugador pidió manejar el caso en total reserva. Además, lo que vivió el volante no era una lesión complicada, sino un episodio médico grave con riesgo de muerte. De esta forma, se entiende que cuando se consultaba a los directivos sobre el estado de ‘Yoshi’ no había una claridad acerca de su retorno, el cual finalmente se dio en medio de un entorno cargado de emoción.

Además… Infección con riesgo cerebral Staphylococcus aureus es conocido por su capacidad para adherirse a células endoteliales del sistema nervioso y penetrar la barrera hematoencefálica, lo que puede provocar meningitis o abscesos cerebrales en casos graves. La forma en que la bacteria destruye cartílago y se propaga resalta el peligro de una infección desatendida.

Un regreso pausado

Yoshimar Yotún empezó a trabajar a la par con sus compañeros en la semana que marcaba el inicio del Clausura. La lesión, la bacteria que lo impidió volver meses antes para ayudar al club de sus amores, eran cosa del pasado. Ahora, tras su reestreno, en la goleada frente a Sport Huancayo, en la tercera fecha, el entrenador de Sporting Cristal, Paulo Autuori, explicó que había decidido convocarlo porque lo observaba bien en las prácticas y creía conveniente incluirlo en la lista, pero dejó claro que su participación sería controlada.

Precisamente, después de disputar más de 20 minutos luego de 455 largos días, Yotún espera que el director técnico brasileño le brinde más minutos. “Quizás el ‘profe’ decida ponerme un poco más, un poco más, y cuando me dé cuenta, ya voy a estar en el once, pero la decisión la tiene el ‘profe’ de cómo me vea, de cómo me vaya sintiendo”, explicó a América Deportes el capitán de Sporting Cristal, que está convocado para el duelo de este martes frente a Alianza Lima, por la cuarta fecha del Clausura.

Paulo Autuori. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“El jugador cuando está parado y retorna, cuando tiene esa seguidilla de partidos, siempre se complica porque a nivel muscular siempre aparecen cosas. Eso es natural. Por eso debemos tener cuidado con ‘Yoshi’, porque estuvo mucho tiempo parado, siempre pensando en ‘Yoshi’, de menos a más. Hemos construido con él bien ese aspecto”, manifestó el experimentado Paulo Autuori en la conferencia de prensa ante el ‘Rojo Matador’ ante la consulta de Deporte Total.

Este Diario pudo conocer que Yoshimar Yotún podría recibir el mismo tiempo de juego que realizó ante Sport Huancayo este martes ante Alianza Lima. No obstante, eso también dependerá de cómo se vaya desarrollando el juego, pues el comando técnico celeste no quiere exponerlo. En cuanto al once que presentará Autuori en Matute, solo se verá un cambio en referencia a lo visto contra Sport Huancayo. Se trata de la inclusión de Fernando Pacheco en lugar de Maxloren Castro, quien también dejó buenas impresiones. Así, la SC formará con Enríquez; Sosa, Araujo, Lutiger, Pasquini; Pretell, Wisdom, Távara; Pacheco, Ávila, Gonzales.

