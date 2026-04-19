Yoshimar Yotún fue la figura en el triunfo de Sporting Cristal por 3-2 sobre UTC en el estadio Alberto Gallardo, tras firmar tres asistencias que permitieron la victoria de su equipo. El capitán celeste destacó lo hecho en el campo y haber vuelvo a ganar en el Torneo Apertura.

"Era muy importante ganar porque veníamos de mucho desgaste y los últimos partidos en casa también se nos habían complicado. Siento que por algunos momentos se notó la doble competencia, pero pudimos sacar un buen triunfo”, expresó en L1 MAX.

Para el ‘Yoshi’, sumar tres puntos de local era lo que necesitaban para meterse en el grupo de arriba de la tabla de posiciones. Como se sabe, los celestes no venían bien y necesitaban una victoria así para agarrar mayor confianza. “Era clave ganar para que el hincha de Cristal se vaya contento a casa un domingo”, sostuvo.

Sporting Cristal enfrentó a UTC en el partido válido por la Liga 1 | Foto: César Bueno / El Comercio

Yotún también se refirió a la seguidilla de partidos para Cristal, teniendo en cuenta que juegan la Copa Libertadores entresemana. “Antes de que empiece el año sabíamos perfectamente que jugaríamos partidos muy seguidos porque había que pasar un par de fases en la Copa. La mentalidad era esa y ahora toca descansar y pensar en el próximo rival”, apuntó.

Por último, el capitán celeste valoró el esfuerzo colectivo más allá de las tres asistencias que dio: “Este es un trabajo de equipo y hoy, más allá de dar tres asistencias, lo más importante es el triunfo”.

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