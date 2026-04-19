Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Yoshimar Yotún tras dar tres asistencias: “Lo más importante es el triunfo de Cristal”. (Foto: Sporting Cristal)
Yoshimar Yotún tras dar tres asistencias: “Lo más importante es el triunfo de Cristal”. (Foto: Sporting Cristal)
Por Redacción EC

Yoshimar Yotún fue la figura en el triunfo de Sporting Cristal por 3-2 sobre UTC en el estadio Alberto Gallardo, tras firmar tres asistencias que permitieron la victoria de su equipo. El capitán celeste destacó lo hecho en el campo y haber vuelvo a ganar en el Torneo Apertura.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.