Por Marco Quilca León

Las malas noticias no dejan de llegar al Rímac. Tras la salida de Paulo Autuori, los celestes perdieron este viernes 2-1 ante Moquegua FC en el Alberto Gallardo, regalándoles la primera victoria fuera de casa a los recién ascendidos. La derrota opacó la llegada de Zé Ricardo, quien fue presentado como su nuevo entrenador hasta 2027 y con ello abre una etapa que genera más dudas que certezas por el historial del técnico brasileño: una carrera de finales prematuros.

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