Sporting Cristal alista cambios importantes de cara al Torneo Clausura. Este parón mundialista le vino como anillo al dedo al club bajopontino para maniobrar una crísis que avizoraba una posible catástrofe.

A tres puntos de la zona de descenso, la directiva ‘celeste’ decidió poner fin, en mutuo acuerdo, al contrato de Zé Ricardo como entrenador del primer equipo.

El DT brasileño llegó tras la salida de su compatriota Paulo Autuori; no logró conectar con el equipo y los resultados no fueron favorables. En 14 encuentros dirigidos obtuvo cuatro triunfos, dos empates y ocho derrotas.

Comunicado Oficial: Zé Ricardo pic.twitter.com/8Fo33q6X6s — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) June 5, 2026

Otro de los grandes movimientos que planea Sporting Cristal es el fichaje de Hernán Barcos. El Comercio pudo conocer que la contratación del ‘Pirata’ va por buen camino.

Cristal esperó hasta ayer (jueves 4 de junio) que Barcos se desvinculara de Cajamarca FC, club en el que arribó tras su salida de Alianza Lima.

La resolución del contrato entre Hernán Barcos y FC Cajamarca ya se habría hecho efectiva, y el futbolista de 42 años ya estaría habilitado para firmar por Sporting Cristal en las próximas horas.

De esta manera, los ‘celestes’ sumarían a sus filas a un delantero de peso, con probada efectividad en el fútbol peruano y con hambre de escribir un último capítulo en otro grande de la Liga 1.

Durante el Torneo Apertura, el ‘Pirata’ ha sido fundamental para que Cajamarca FC no permanezca en lo más hondo de la tabla. Con sus nueve goles y tres asistencias, reflotó al conjunto cajamarquino hasta la decimocuarta posición.