Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Zé Ricardo tras el empate de Sporting Cristal en Matute: “Cometimos errores y eso nos pasó factura”. (Foto: Getty Images)
Zé Ricardo tras el empate de Sporting Cristal en Matute: “Cometimos errores y eso nos pasó factura”. (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, se refirió al empate ante Alianza Lima en Matute y reconoció que la desconcentración de su equipo en los últimos minutos fue clave para que el rival consiguiera el 1-1 en los descuentos. Eso sí, aseguró que el planteamiento del partido fue correcto.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.