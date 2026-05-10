Zé Ricardo, técnico de Sporting Cristal, se refirió al empate ante Alianza Lima en Matute y reconoció que la desconcentración de su equipo en los últimos minutos fue clave para que el rival consiguiera el 1-1 en los descuentos. Eso sí, aseguró que el planteamiento del partido fue correcto.

“Tenemos que tener mucha concentración desde el primer minuto hasta la última pelota. Cometimos errores y eso costó la victoria. Estuvimos muy cerca de ganar tres puntos, pero eso es el fútbol. Creo que fue un partido agradable, que el hincha disfrutó, pero la tristeza por cómo se dio el empate. Tenemos que aprender”, expresó en conferencia de prensa.

Asimismo, destacó las virtudes de Alianza Lima y el tiempo que tiene para preparar esta clase de compromisos; caso contrario con Sporting Cristal, que disputa en paralelo la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Jugamos contra un gran equipo que está en un momento muy feliz en la competición, que tiene siempre una semana para prepararse para jugar. Nosotros, por otras cosas, no conseguimos esa semana para jugar, pero jugamos con una intensidad muy buena y con estrategia para intentar disminuir las virtudes de Alianza”, afirmó.

Por último, el brasilieño resaltó lo positivo de su equipo: “Necesitamos mejorar en todos los factores. El equipo está creciendo, pero necesitamos validar ese crecimiento con los tres puntos. [...] Estoy seguro que el equipo está evolucionando”.

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