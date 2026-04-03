“Es un orgullo llegar a Sporting Cristal”: Zé Ricardo y sus primeras palabras como técnico celeste | VIDEO

Sporting Cristal anunció a Zé Ricardo como su nuevo entrenador para encarar lo que resta de la Liga 1 y la Copa Libertadores esta temporada. El brasileño llega al Rímac en reemplazo de Paulo Autuori, quien decidió no seguir al frente del combinado celeste.

El anuncio oficial se dio a conocer este jueves 2 de abril, mediante las redes sociales del club. De igual manera, el propio Zé Ricardo apareció en una publicación para dar sus primeras palabras como técnico rimense.

“Hola, familia celeste. Es un gran orgullo llegar a Sporting Cristal, un club con identidad y una historia muy linda. Asumo el reto con compromiso y responsabilidad", expresó el brasileño, quien está deseoso por empezar su nuevo desafío.

📹| Nuestro nuevo DT Zé Ricardo y sus primeras palabras para toda la hinchada Celeste 💪#FuerzaCristal pic.twitter.com/4RvaIo78iz — Club Sporting Cristal (@ClubSCristal) April 3, 2026

Luego, Zé Ricardo agregó: “Juntos vamos a trabajar para que nos sintamos orgullosos de nuestro equipo. ¡Fuerza. Cristal!“. Sin duda, el brasileño intentará levantar un equipo que no viene bien en el torneo local y que tendrá un difícil reto en la Copa Libertadores.

Con el brasileño, Sporting Cristal busca solucionar los problemas que no pudo cuando Autuori estaba al mando. El equipo marcha sexto en el Torneo Apertura y no levanta el título nacional desde el 2020.