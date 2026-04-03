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“Es un orgullo llegar a Sporting Cristal”: Zé Ricardo y sus primeras palabras como técnico celeste | VIDEO
“Es un orgullo llegar a Sporting Cristal”: Zé Ricardo y sus primeras palabras como técnico celeste | VIDEO
Por Redacción EC

Sporting Cristal anunció a Zé Ricardo como su nuevo entrenador para encarar lo que resta de la Liga 1 y la Copa Libertadores esta temporada. El brasileño llega al Rímac en reemplazo de Paulo Autuori, quien decidió no seguir al frente del combinado celeste.

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