Sport Boys y Universitario de Deportes se enfrentarán este sábado 29 de abril del 2023 en el estadio Monumental por la jornada 14 de la Liga 1. Sin embargo, algo curioso pasa en este cotejo. Los ‘Rosados’ son locales y designaron que el partido se juegue en Ate, estadio de los cremas.

Tras este curioso suceso, Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, fue consultado en Ovación qué opina acerca de esto, el jugador dijo lo siguiente: “No lo había visto nunca eso pero acá pasan cosas que no suceden en ningún lado. Que les vaya bien, nosotros tratamos de pensar en nosotros, no miramos para atrás, solo en nuestro objetivo, en lo que tenemos que hacer nosotros porque dependemos exclusivamente de nosotros. Si hacemos bien las cosas nos va a ir bien”, expresó.

Posteriormente, habló de cómo se siente. “Es un poco el trabajo que uno tiene, la constancia, la perseverancia y siempre estar a disposición para Alianza, independientemente de las situaciones, uno siempre tiene que estar preparado y esa es la base de nuestro trabajo”.

“El jugador tiene que estar cada vez más preparado para este tipo de sistema de campeonato, para poder jugar la doble competencia hay que prepararse. Todos los países del mundo tienen doble competencia y acá en Perú no se han acostumbrado tanto a mantener el ritmo y es bueno que el jugador se acostumbre a jugar cada 3-4 días”, agregó.

Sobe Pablo Pablo Sabbag. “No es fácil pero tenemos una relación muy linda y sana, los dos intentamos superarnos, aprender el uno del otro y tratar de ayudarnos porque eso es lo que va a beneficiar a Alianza. Si él siente la presión mía de atrás obviamente el rendimiento no va a ser el mismo o viceversa, estamos para apoyarnos”.

Finalmente, se refirió a las programaciones para los partidos de Alianza en la Liga 1. “Lo he dicho en reiteradas situaciones, acá no estamos perjudicando solo a Alianza Lima, sino al fútbol peruano y por atacar a un club atacas al fútbol en general y es lo malo, porque Alianza hoy está representando al país como Universitario, Vallejo, Melgar y Cristal y se les intenta ayudar, a alianza debería ser lo mismo porque estamos todos para sumar, para dejar en alto el nombre del fútbol peruano y hacerlo seguir creciendo pero uno no tiene mucho que hacer en esto. Nosotros jugadores tenemos que acatar órdenes y hacer lo mejor posible en los días de partidos”.