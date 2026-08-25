La derrota por 3-1 ante Alianza Atlético en Sullana encendió las alarmas en Sporting Cristal. El resultado generó preocupación dentro del club, principalmente por la forma en que se produjo el tropiezo, y Julio César Uribe, director general de la institución, pidió reaccionar cuanto antes para afrontar lo que resta del Torneo Clausura.

Uribe consideró que el plantel debe procesar rápidamente el golpe y enfocarse en los próximos compromisos. “Hay que saber digerir el malestar y recuperarnos. Nos quedan 11 partidos, todos hacen la misma ecuación: ahora, a recuperarse”, expresó el exfutbolista.

“Nos quedan 11 partidos”: La autocrítica de Julio César Uribe tras derrota de Sporting Cristal. / PIKO TAMASHIRO

Uno de los aspectos que más llamó la atención al directivo fue la facilidad con la que Alianza Atlético logró convertir tres goles. “Después de perder un partido que no veíamos por dónde el adversario nos podía hacer gol y nos hacen tres, sí nos preocupa”, reconoció Uribe.

Finalmente, el director general celeste reclamó una revisión profunda de lo ocurrido y pidió que las circunstancias no impidan analizar los errores futbolísticos. “En ese sentido, me incomoda mucho que las atenuantes estén por encima del análisis que tenemos todos”, sostuvo.

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