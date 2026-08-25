“Nos quedan 11 partidos”: La autocrítica de Julio César Uribe tras derrota de Sporting Cristal. (Foto: LFP)
“Nos quedan 11 partidos”: La autocrítica de Julio César Uribe tras derrota de Sporting Cristal. (Foto: LFP)
Por Redacción EC

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.