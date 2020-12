Conforme a los criterios de Saber más

La última vez que una árbitro mujer pisó una cancha en el fútbol peruano, no fue en un partido completo o como juez principal. Sucedió el 3 de diciembre de 2017 en Matute, a pocos segundos de que Alianza Lima se quede con el título nacional. Roberto Mauro hizo ingresar a Silvia Reyes, cuarta jueza, para que pite el final del partido. Con 17 años de trayectoria, esa tarde culminaba su carrera como una de las máximas referentes en el rubro femenino de nuestro país.

La noticia de que la francesa Stéphanie Frappart sería la primera árbitro principal en un partido de la UEFA Champions League masculina, tuvo eco en todo el mundo. El Perú no fue la excepción. A inicios del nuevo siglo se había convertido hasta en algo frecuente verlas en nuestros partidos de Primera División. Fue en el año 2000 donde empezó esta historia.

El 3 de diciembre de ese año, por la penúltima fecha del Descentralizado, Riabel Trujillo, estudiante de traducción de 26 años, fue la pionera en el balompié nacional. Lo hizo en el triunfo de Alianza Lima por 3-2 ante Deportivo Municipal, en el en entonces llamado Estadio San Martín de Porres, hoy Alberto Gallardo. Alrededor de mil espectadores fueron los testigos privilegiados de este suceso histórico en el deporte de este país.

Gloria Torres, su madre, y dos de sus primas estuvieron en la tribuna principal apoyándola. Ella había empezado como árbitro a los 16, pero no fue hasta 1999 que arbitró partidos en Segunda División. Tras nueve años de carrera, era jueza FIFA y ya decía presente en la máxima categoría. Su caso fue el tercero en esta parte del continente.

Con una emoción evidente, Riabel Trujillo comentó sobre su actuación. “Emocionada por este comienzo de una carrera, espero yo, satisfactoria. Me ceñí a las reglas y eso fue suficiente. El hecho de ser mujer no influyó en nada. Ya estamos en otra época. Las cosas han cambiado mucho. Estamos en una etapa de modernidad. Estamos no solo para ocupar cargos que sean simples, sino de trascendencia”. Sacó cuatro tarjetas amarillas.

Arturo Yamasaki, una eminencia en el arbitraje peruano, también dio su opinión. “Me gustó más su trabajo en el primer tiempo. En el segundo, los jugadores de Municipal quisieron ensuciar el encuentro. Necesita trabajar más en la resistencia, por eso dirigió desde tan lejos. Si bien falta escuchar el informe del inspector y qué dice el resto de la comisión (nacional de arbitraje), creo que debería dirigir en la próxima fecha”.

Riabel Trujillo era la única árbitro mujer para dirigir al año siguiente, pero no fue elegida en ningún partido. No fue hasta 2005 que volvería a suceder, esta vez con Silvia Reyes. También el 3 de diciembre, hacía su debut en un encuentro entre César Vallejo y Atletico Universidad, ya descendidos por promedios. Los de Trujillo golearon 3-0 en el Mansiche. En poco tiempo, se convirtió en una referente en este rubro.

Más allá de que ya era común verla en las canchas, su nombre sonó fuerte en la temporada 2008. El domingo 6 de abril, San Martín le ganaba a Alianza Atlético, también en el Alberto Gallardo, cuando, a los 55′, Mario Leguizamón fue expulsado y le lanzó graves ofensas de tono machista. Como curiosidad, esa no fue la noticia del día, sino del lunes, cuando con el video de las declaraciones empezaron las críticas.

El mismísimo Ricardo Gareca, entrenador de la ‘U’ aquel 2008, opinó al respecto. “Si está calificada, puede dirigir tranquilamente. El hecho pasa no por si tiene pantalones o pollera, yo creo que no pasa por ahí”. La cadena de solidaridad hacia Silvia Reyes fue grande, así como el rechazo del accionar de Mario Leguizamón en el campo. Encima, el partido había sido televisado por señal abierta.

La Universidad San Martín primero lo sancionó económicamente, para luego despedirlo. El uruguayo se disculpó de manera pública, pero Silvia Reyes decidió no aceptarlo. Eso sí, ella no lo había escuchado, sino su asistente. Como era de esperarse, este asunto dio la vuelta al mundo. Pero vueltas le dio la vida a la jueza: la FIFA eligió a nuestra compatriota como árbitra de la final del primer Mundial Femenino Sub-17 de la historia, con sede en Nueva Zelanda.

Aquel 16 de noviembre, en el North Harbour Stadium de Auckland, Reyes llevó las acciones del triunfo de Corea del Norte ante Estados Unidos. A su regreso, la árbitro que había dirigido por primera vez en La Balanza de Comas, contó su experiencia en Perú 21: “En una jugada, el balón chocó en mi espalda. Me había metido tanto en la cabeza que debería estar atrás, que pasó. Viví algo increíble y fue una enorme responsabilidad”.

Increíble fue que después de todo esto, las árbitras principales en el fútbol peruano, literalmente, desaparecieron. Su presencia pasó a ser nula desde la segunda década del presente milenio. Verlas en el Torneo de Promoción y Reservas es lo más cercano a Primera División. Algunos acusan que su nivel no está a la altura, otros a cambios en los altos cargos de la CONAR o que los jueces hombres están en un mejor momento.

Eso sí, donde aumentó su presencia fue como jueces de línea. Solo en la presente temporada, Gabriela Moreno se llevó la atención en varios partidos por sus correctas indicaciones desde su ubicación a los árbitros principales. Bautizada como la ‘Jefa’, también dijo presente en el torneo local de 2008. Su padre, Marco, ejerció la misma profesión y su hermana, Diana, sí es árbitra colegiada. Todos esperamos que, ojalá sea pronto, la presencia de nuestras árbitros vuelva a ser recurrente.

