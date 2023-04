Stephanie Lacoste Gularte, 25 años, 1.62m, también llamada Fefa. Juega de defensa central. Su último equipo fue Real Oviedo, pero también ha jugado en Sol de América, Famalicão, Libertad, Peñarol, Santa Fe, Olimpia, entre otros. Y es seleccionada de su país, Uruguay. Este fin de semana empieza un nuevo sueño para ella y todos los equipos participantes de la Liga de fútbol femenino en el Perú: el camino hacia el título. ¿Por qué vino al Perú y cuál es la importancia de seguir a las chicas en este deporte? Estas son sus respuestas en la previa del partidazo por la Liga Femenina entre Universitario y Sporting Cristal a jugarse este domingo en el Alberto Gallardo a las 11 de la mañana.

-¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol en tu natal Uruguay?

Soy la cuarta de los hermanos. Tengo tres hermanos hombres. Entonces, cuando yo nazco, tenía que ser jugadora de fútbol y la verdad que me iba bastante bien. Cuando era chica me querían regalar muñecas, pero mis hermanos decían que mejor era una pelota. Después empezaron a ver que jugaba bien y que podía practicar el deporte. Ahí mis padres me llevaROn a una escuela de fútbol que se llamaba “Pibes Hoy”, en la cual voy con mi hermano, un año menor que yo. así inicia todo lo que he llegado a lograr y estoy logrando.

-¿Y en el colegio también jugabas fútbol?

En realidad, cuando iba al colegio siempre tenía compañeros que jugaban al fútbol y me invitaban. Eso fue un plus para que juegue y haga lo que hoy en día me gusta.

-¿En Uruguay el fútbol femenino es profesional?

Uruguay sinceramente está a nivel que Perú. No hay mucho apoyo, falta todavía. Aunque también está creciendo. Por ejemplo, hoy en día se televisa partidos de primera división y comparten más noticias del fútbol femenino. Eso nos ayuda mucho.

-¿Por qué dejaste España para jugar en Perú y que fue lo que te atrajo del proyecto de Universitario de Deportes?

La verdad son muchos años que estoy jugando afuera. Desde los 18 años que ya no estoy en casa y hubo episodios en mi vida que me tocó pasar estando lejos como fue el fallecimiento de mi abuelo o perderme cumpleaños, fechas importantes familiares. Entonces creo que es una acumulación de cosas que uno hoy en día lo piensa mucho antes de tomar una decisión de irse a millones de kilómetros de tu familia que estar más cerca. Si en algún momento tengo la posibilidad de ir a Uruguay, creo que pidiendo permiso al cuerpo técnico me lo darían sin problemas porque estoy a unas horas. Estando en Europa se me complicaba mucho más.

-¿Qué concepto tenías de Perú en cuanto al fútbol femenino antes de llegar?

Yo la verdad no sabía mucho del fútbol femenino aquí en Perú porque no es como en todos lados donde se publica o comparte las noticias. Además, cuando mi representante me llamó y me comentó de la oferta de la ‘U’ para reforzar al equiop en el hexagonal final de la temporada pasada, mucho tiempo no tenía para conocer. Trate de investigar un poco. En ese entonces estaba Daiana Chiclana y me decía mucho que tenía que venir a jugar a Perú, que es muy lindo todo, las jugadoras de la ‘U’ eran buenas y que la liga últimamente estaba creciendo bastante. Eso me hizo que aceptará y luego se dio la renovación.

-¿El hincha de la ‘U’ te demostró la responsabilidad de vestir esos colores?

Sí, me di cuenta de que la ‘U’ causa muchas cosas. A mí me ha pasado de ir a un centro comercial o salir a comer algo y me han saludado o me han gritado “¡Y dale ‘U’!”. La verdad que sentirse querida como jugadora es lindo, que los hinchas estén alentando todo el tiempo es un plus que te da para afrontar la temporada que estamos haciendo. Ahora, a la espera de que inicie el torneo cuanto antes para empezar a demostrar todo lo que estamos trabajando. Nosotras nos estamos preparando para lo que se venga, estamos mentalizadas en trabajar para que cuando inicie la Liga nos agarre de buena forma.

-¿Qué indicaciones te da el profesor John Tierradentro?

Me dice que juegue tranquila, ayude a mis compañeras, que le dé tranquilidad al equipo y que sea responsable dentro del campo como todos. Lo principal es que uno se divierta haciendo lo que le gusta, con responsabilidad y que haga mi juego.

-¿Qué está haciendo la ‘U’ este año para quitarle el título a Alianza Lima?

Yo llegué para la fase final la temporada pasada, lo único que he visto fueron los partidos que me tocaron estar en un mes. Nosotras nos estamos preparando muy bien y el profesor Mario junto a Tierradentro son buenos que hoy en día nos enseñan muchas cosas y eso era lo que le faltaba a Universitario.

-Jugaste en España, saliste campeón con Luqueño de una Copa Libertadores Femenina, ¿qué crees que le falta al fútbol femenino peruano para que se acerque a ese nivel?

Yo creo que falta un poco más de apoyo y difusión del fútbol, que los clubes empiecen a invertir y confíen en las jugadoras. Todos sabemos que el fútbol femenino no genera a lo mejor el ingreso que da el fútbol masculino, tanto como dinero, marca, pero creo que si se invierte un poco más, estoy segura que el fútbol femenino va a crecer de lo que viene dándose.

-¿Qué tan importante son los grupos para conseguir objetivos?

La verdad que es muy importante el estar unidas luchando todas juntas por un mismo objetivo. Haciendo caso a los profesores, cuidándonos personalmente y hablando con la compañera cómo se va sintiendo y la unión es lo que lleva a un equipo a salir campeón.

-Jugaste unos amistosos con la selección de tu país, ¿cómo te sentiste?

La verdad que es un orgullo para mí representar a mi país. Estoy agradecida con que me tengan en cuenta nuevamente y que defienda la camiseta. Nosotras estamos en pleno crecimiento y de a pocos venimos logrando objetivos y nos enfrentamos con selecciones como Noruega y Francia que están diez pasos por delante nuestro. Estos amistosos nos sirvieron para seguir creciendo.

-¿Consideras que la infraestructura de la U está acorde con la de un equipo grande de Sudamérica?

Tiene un nivel alto de infraestructura. A nosotras nos tratan muy bien tanto en Vidu como es Campomar. La atención es excelente. Considero que la ‘U’ está por encima del resto en el Perú en ese aspecto.

-¿El título más importante de tu carrera fue la Copa Libertadores Femenina con Sportivo Limpeño?

Sí, la verdad que es un logro muy importante que nunca me voy a olvidar y desearía sinceramente volver a cumplir.

-A los equipos peruanos tanto en femenino como en masculino no les va bien en la Copa Libertadores, ¿cuál fue el valor agregado para que Sportivo Limpeño gané ese torneo?

Nosotras no es que teníamos las mejores condiciones para entrenar, solo nos planteamos durante todo el año, trabajar, esforzarnos, cuidarnos entre nosotras, tener un grupo sano, bueno, cuidarnos las espaldas, ya que si le falta algo a una compañera, la ayudamos. La unión, los entrenamientos y trabajos tácticos fueron claves para ese objetivo.

-¿Cómo es la experiencia de vivir en el Lolo Fernández? Millones de hinchas de la ‘U’ sueñan con eso...

Tanto yo como tres jugadoras más nos hospedamos en el Lolo Fernández, en el estadio, tenemos un micro que nos pasa a buscar. También hay jugadoras que pasan por acá y otras que van siendo recogidas por el camino para ir a entrenar. Acá estoy muy bien, cómoda, hoy en día hacen muchas remodelaciones. Estoy cómoda con todas las personas que trabajan aquí para que el Lolo esté mejor de lo que está.

-¿Tienes contacto con algún jugador del primer equipo de la ‘U’?

Tengo contacto con Luis Urruti y su mujer. He ido a su casa y pasé ratos con ellos, tengo contactos con ellos. Hemos charlado de nuestras carreras, mientras tomamos unos mates.

.¿Siempre jugaste en la defensa?

Sí, siempre he sido zaguera tanto como lateral izquierdo. En Portugal jugué de 5. Ahora solo soy zaguera y lateral izquierdo.

-¿Qué puede esperar el hincha de la U en esta temporada?

Qué confíen, que crean en nosotras y sinceramente nos estamos preparando muy bien para la Liga. Estoy segura de que le vamos a dar la alegría que anhelan de vernos campeonar y que confíen porque verán un gran equipo. Sobre todo, necesitamos que vayan a alentarnos.