Pablo Aimar criticó duramente la cancha sintética del estadio de San Marcos

Pablo Aimar, entrenador de la selección sub 17 de Argentina, ha criticado duramente a la organización del Sudamericano que se disputa en Lima, debido a diversos factores que considera que atentan directamente contra el desempeño de los futbolistas.

"Estaba hablando con el entrenador de Colombia y he hablado con otro entrenador por teléfono. Si vemos siete, ocho jugadores acalambrados por partido es algo que hay que ver", declaró Aimar en la conferencia de prensa posterior al partido con Colombia.

En ese sentido, el entrenador especuló con las posibles causas del rendimiento de los jóvenes deportistas que compiten en Lima. "No sé exactamente lo que es. Quizás es el único día de descanso, las condiciones de las canchas, la cantidad de caucho que tienen", explicó el argentino.

El estratega de la 'albiceleste' comparó lo visto en el estadio de la Universidad de San Marcos con las grandes competencias futbolísticas y los campos en las que estas se llevan a cabo.

"Hoy en el fútbol de élite se juega en cancha de 15 milímetros (para el alto del gramado) y mojado. Se la riega faltando un minuto para que empiece el partido y el entretiempo. Eso es para que la pelota llegue a de un jugador a otro más rápido, en menos tiempo para que el rival no llegue a sacártela", sostuvo Pablo Aimar.

Sobre el juego en sí, Aimar fue mucho más duro y dijo que todo apunta a que el espectáculo será bastante pobre en este Sudamericano Sub 17.

"Se va a ver poco fútbol y mucho juego directo. Se me hace muy difícil tirar una pared, algo tanvistoso, tan lindo. Por estas condiciones no creo que vayamos a ver cinco pases seguidos", indicó el exfutbolista River Plate y Valencia. Eso es lo que me pone un poco triste, porque hay mucho material, muy buenos jugadores en todos los equipos", añadió.

Finalmente, Aimar cuestionó el interés de la organización por hacer ver el certamen como una competencia seria. "La manera en la que se juega este Sudamericano (Sub 17) no es la ideal, pero no sé si a alguien le interesa el juego", sentenció el antiguo volante de la selección Argentina.