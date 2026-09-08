La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) publicó los audios del VAR correspondientes a algunas de las jugadas polémicas de la octava fecha del Torneo Clausura. Entre ellas aparece la acción que terminó con un penal a favor de Universitario de Deportes ante Comerciantes Unidos y que permitió al cuadro crema rescatar un empate 2-2 en el estadio Monumental.

La jugada se produjo sobre los 79 minutos, después de un tiro de esquina para Universitario. Tras la reanudación, Williams Riveros cayó dentro del área y el árbitro Michael Espinoza dejó continuar el juego. Sin embargo, desde la cabina del VAR, Lenin Montalbán detectó una infracción de Piero Guzmán sobre el defensor paraguayo.

“Sujeción grosera dentro del área”, se escucha decir a Montalbán durante la revisión, antes de que el equipo arbitral solicite al juez principal que observe las imágenes en el monitor.

¿Qué ocurrió en la jugada de Riveros y Guzmán?

De acuerdo con la explicación difundida por la CONAR, durante el saque de esquina el balón quedó en juego y, mientras los futbolistas se preparaban para disputar la acción, el defensor de Comerciantes Unidos sujetó de manera evidente a un atacante de Universitario, limitando sus movimientos para poder ir hacia el balón.

El VAR realizó el chequeo protocolar utilizando diferentes ángulos y velocidades. Tras identificar la sujeción dentro del área, Montalbán consideró que existía una infracción que debía ser revisada por Espinoza.

CONAR revela audio del VAR en Universitario vs. Comerciantes: así detectaron el penal a Riveros. Foto: @L1MAX_

El árbitro acudió al monitor y, después de observar la acción, coincidió con el análisis realizado desde la cabina. Espinoza decidió entonces sancionar penal a favor de Universitario.

¿Qué dijo el VAR sobre la sujeción?

La frase que concentra la atención en el audio corresponde a Lenin Montalbán, árbitro encargado del VAR: “Sujeción grosera dentro del área”.

Con esa apreciación, la cabina consideró que existía una acción suficientemente clara para recomendar la revisión en campo. Finalmente, Espinoza aceptó el análisis y decretó la pena máxima.

🚨⚽ “SUJECIÓN GROSERA DENTRO DEL ÁREA”, dijo Lenin Montalbán.



CONAR publicó los audios del VAR de la jugada entre Guzmán y William Riveros, en la que desde cabina se advirtió una sujeción dentro del área que terminó siendo sancionada como penal.



👨‍⚖️ Árbitro: Michael Espinoza

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El empate dejó a Universitario con 17 puntos y, por entonces, en el primer lugar de la tabla del Torneo Clausura. Comerciantes Unidos, en cambio, sumó nueve unidades.

La jornada también tuvo otra acción polémica en los minutos finales, cuando Espinoza revisó un posible penal a favor de Comerciantes Unidos. Finalmente, el árbitro consideró que existía una falta previa sobre Matías Di Benedetto y no sancionó la pena máxima.