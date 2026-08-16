Por Adrián Puga

Álex Valera marcó en la victoria por 3-2 de ante en el estadio Héroes de San Ramón por la fecha 5 del Torneo Clausura de la. De esta manera consiguió una nueva marca con la camiseta ‘crema’.

Valera superó a Teodoro ‘Lolo’ Fernández y Roberto Chale en partidos oficiales disputados con la ‘U’.

‘Lolo’ y Chale, dos de los máximos referentes del club disputaron 182 duelo oficiales con la camiseta ‘crema’, mientras que ‘Valegol’ llegó a 183.

El primero en la lista es José ‘Puma’ Carranza, quien alcanzó la increíble suma de 608 partidos jugados.

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