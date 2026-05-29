Resumen

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El Tunche Rivera explica por qué reaccionó tras derrota de Universitario y cuenta difícil momento personal. Foto: GEC
El Tunche Rivera explica por qué reaccionó tras derrota de Universitario y cuenta difícil momento personal. Foto: GEC
Por Redacción EC

José Rivera decidió contar su versión sobre uno de los episodios más polémicos que protagonizó en Universitario de Deportes. En un adelanto del podcast Enfocados, el delantero crema habló sobre la reacción que tuvo tras una derrota del equipo, episodio que terminó costándole una sanción interna y una fuerte ola de críticas.

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