José Rivera decidió contar su versión sobre uno de los episodios más polémicos que protagonizó en Universitario de Deportes. En un adelanto del podcast Enfocados, el delantero crema habló sobre la reacción que tuvo tras una derrota del equipo, episodio que terminó costándole una sanción interna y una fuerte ola de críticas.

El atacante aseguró que nunca buscó faltar el respeto al club ni a los hinchas. “Nunca fue mi intención, nunca lo hice queriendo faltar el respeto a Universitario ni a la hinchada, porque uno nunca puede estar por encima de un club, pero sí me da de comer”, expresó.

José Rivera lanza la camiseta de la U. Foto: Captura de video

La polémica se originó tras la derrota 1-0 ante Atlético Grau por el Torneo Apertura, cuando Rivera abandonó el campo visiblemente frustrado, se quitó la camiseta crema, la lanzó al suelo y posteriormente la pateó camino a los vestuarios, acción que generó rechazo entre los hinchas y la directiva.

El club decidió abrirle un expediente interno y aplicarle una sanción de seis días de suspensión, dejándolo fuera de compromisos importantes del equipo. Semanas después, el delantero decidió explicar qué ocurría detrás de aquella reacción.

El drama familiar que vivía fuera de las canchas

Rivera reveló que, mientras atravesaba cuestionamientos deportivos, también enfrentaba un delicado momento familiar relacionado con la salud de su esposa. “A mi esposa la vienen atacando en redes. Quizás porque me casé el Tunche ya no está metiendo goles. Insultos tras insultos”, comentó.

“Isabel se enfermó, no les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida. Había momentos de mucho sufrimiento, había noches que ella no podía dormir y yo tenía que estar despierto, tenía que estar cuidándola”.

Universitario definió el futuro del ‘Tunche’ Rivera luego de toda la polémica. (Foto: Universitario de Deportes)

“A la U le tocaba jugar de visita o donde sea, a ella le tocaba una operación y yo le decía que no la iba a dejar sola y ella lo único que me decía era: ‘No mi amor, todo va a estar bien’”, agregó.

Jefferson Farfán defendió al delantero crema

Durante la conversación, Jefferson Farfán tomó la palabra para cuestionar las críticas recibidas por Rivera y pidió mayor comprensión hacia los futbolistas cuando atraviesan problemas personales. “Qué bueno que lo sepan, para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera del campo”, señaló el exseleccionado peruano.

“Y los hinchas de la U, los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben, por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia, preguntar qué está pasando”, agregó Farfán.

Finalmente, lamentó que las críticas también hayan alcanzado al entorno familiar del delantero. “¿Lo quieren sepultar? Y peor, meterse con la familia que no tiene nada que ver. A las finales le afecta a la familia, él también está destruido”.

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