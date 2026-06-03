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Sydney FC avanza a la fional con gol de Piero Quispe (Foto: Getty Images)
Sydney FC avanza a la fional con gol de Piero Quispe (Foto: Getty Images)
Por Redacción EC

La etapa de Piero Quispe en el fútbol australiano llegó a su fin. Sydney FC confirmó oficialmente la salida del mediocampista peruano, quien culminará su vínculo temporal con el club y deberá reincorporarse a Pumas UNAM, institución dueña de su pase.

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