La etapa de Piero Quispe en el fútbol australiano llegó a su fin. Sydney FC confirmó oficialmente la salida del mediocampista peruano, quien culminará su vínculo temporal con el club y deberá reincorporarse a Pumas UNAM, institución dueña de su pase.

El volante nacional, que brilló con Universitario de Deportes en la temporada 2023 y fue pieza clave en la obtención del título nacional, tuvo un paso reciente por el fútbol australiano luego de salir cedido desde el club mexicano.

Sydney FC confirmó la salida del volante peruano

El club australiano anunció mediante un comunicado la salida de varios futbolistas que culminaron sus respectivos acuerdos, entre ellos el exjugador crema.

“Stamatelopoulos y Quispe regresarán a sus clubes de origen en Escocia y México, respectivamente, una vez concluidos sus acuerdos de cesión”, informó la institución.

Con ello, Quispe cerrará oficialmente su vínculo con Sydney FC a finales de junio y tendrá que reportarse nuevamente en México durante las próximas semanas.

La despedida no quedó solo en el anuncio institucional. El entrenador y jefe del equipo masculino de Sydney FC, Patrick Kisnorbo, dedicó palabras de agradecimiento a los futbolistas que dejan el plantel.

Piero Quispe finalizó su préstamo en Australia y deberá volver a Pumas UNAM. Foto: X/@SydneyFC

“Me gustaría agradecer a cada uno de estos jugadores por el compromiso y la profesionalidad que han demostrado durante su tiempo en el Sydney FC. En nombre de todos, les deseo a ellos y a sus familias todo lo mejor en la siguiente etapa de sus carreras y vidas”, señaló.

¿Piero Quispe puede regresar a Universitario para el Clausura?

El futuro inmediato del volante todavía genera expectativa. Según pudo conocer RPP, Universitario ya realizó acercamientos para evaluar la posibilidad de incorporar nuevamente al futbolista pensando en el Torneo Clausura 2026.

Desde la administración deportiva encabezada por Antonio García Pye existe interés por reforzar el plantel con futbolistas de experiencia y conocimiento del entorno competitivo local.

Sin embargo, la operación dependerá también de la situación contractual del mediocampista, cuyo vínculo con Pumas UNAM se extiende hasta finales de este año.

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