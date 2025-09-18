Tabla de posiciones, Liga 1: así va por la fecha 9 del Torneo Clausura.

La fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega a mitad de semana con varios partidos emocionantes y una principal novedad: Cusco FC venció a Ayacucho FC y se convirtió en el nuevo líder del certamen. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada empezó el martes con un triunfo de ADT por 3-1 sobre UTC en Tarma. Los tres puntos se quedaron para el combinado local, que empieza a acomodarse mejor en la tabla.

El miércoles, el partido que llamó la atención fue el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. El compromiso quedó 0-0 y significó un mal resultado para los celestes, quienes se alejan de los primeros lugares del Clausura.

Sin embargo, la novedad estuvo en el Cusco FC vs. Ayacucho FC. Los cusqueños derrotaron 1-0 a los ‘Zorros’, sumaron 19 puntos y tomaron el primer lugar del campeonato. Universitario descansó esta fecha y se quedó con 18 pts.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA DEL ACUMULADO

Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1.Universitario 26 17 6 3 34 57 2.Cusco FC 25 16 5 4 22 53 3.Alianza Lima 26 14 7 5 13 49 4.Sporting Cristal 26 14 5 7 17 47 5.Garcilaso 26 12 7 7 15 43 6.Alianza Atlético 25 12 5 8 10 41 7.Melgar 26 10 10 6 6 40 8.Sport Huancayo 27 11 6 10 -1 39 9.Cienciano 26 8 11 7 9 35 10.Los Chankas 25 9 8 8 -4 35 11.ADT 26 9 7 10 -10 34 12.Alético Grau 25 7 8 10 -3 29 13.Juan Pablo II 25 7 7 11 -9 28 14.Sport Boys 27 6 7 14 -10 25 15.Comerciantes Unidos 26 5 7 14 -14 22 16.Ayacucho FC 26 6 4 16 -17 22 17.Alianza Universidad 26 5 6 15 -21 21 18.UTC 25 5 6 14 -24 21 19.Binacional (D) 0 0 0 0 0 0

