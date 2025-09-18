Tabla de posiciones, Liga 1: así va por la fecha 9 del Torneo Clausura.
Tabla de posiciones, Liga 1: así va por la fecha 9 del Torneo Clausura.
Redacción EC
La fecha 9 del Torneo Clausura de la se juega a mitad de semana con varios partidos emocionantes y una principal novedad: Cusco FC venció a Ayacucho FC y se convirtió en el nuevo líder del certamen. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada empezó el martes con un triunfo de ADT por 3-1 sobre UTC en Tarma. Los tres puntos se quedaron para el combinado local, que empieza a acomodarse mejor en la tabla.

El miércoles, el partido que llamó la atención fue el duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético. El compromiso quedó 0-0 y significó un mal resultado para los celestes, quienes se alejan de los primeros lugares del Clausura.

Sin embargo, la novedad estuvo en el Cusco FC vs. Ayacucho FC. Los cusqueños derrotaron 1-0 a los ‘Zorros’, sumaron 19 puntos y tomaron el primer lugar del campeonato. Universitario descansó esta fecha y se quedó con 18 pts.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA DEL ACUMULADO

EquipoPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2617633457
2.Cusco FC2516542253
3.Alianza Lima2614751349
4.Sporting Cristal2614571747
5.Garcilaso2612771543
6.Alianza Atlético2512581041
7.Melgar2610106640
8.Sport Huancayo2711610-139
9.Cienciano268117935
10.Los Chankas25988-435
11.ADT269710-1034
12.Alético Grau257810-329
13.Juan Pablo II257711-928
14.Sport Boys276714-1025
15.Comerciantes Unidos265714-1422
16.Ayacucho FC266416-1722
17.Alianza Universidad265615-2121
18.UTC255614-2421
19.Binacional (D)000000

*********

