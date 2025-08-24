La fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugó este fin de semana con varios partidos emocionantes. Los equipos que se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones sumaron puntos y se mantienen como grandes candidatos a pelear por el título nacional.
Universitario y Alianza Lima igualaron en el Estadio Monumental y se repartieron los puntos. Los cremas permanecen como únicos líderes del certamen, aunque desperdiciaron una gran oportunidad de sacar diferencias.
Sporting Cristal también es otro equipo que pelea el Torneo Clausura y esta vez empató 2-2 con UTC en el Alberto Gallardo. Los celestes no aprovecharon su localía para extender su buen momento.
Cusco FC también igualó 0-0 con Juan Pablo II College y sigue entre los tres primeros, aunque con menos partidos jugadores. Deportivo Garcilaso se ubica en el cuarto lugar, mientras que Alianza Lima cierra ese grupo de cinco en la quinta posición.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
TABLA DEL TORNEO CLAUSURA
TABLA DEL ACUMULADO
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|Puntos
|1.Universitario
|25
|16
|6
|3
|33
|54
|2.Alianza Lima
|25
|14
|7
|4
|14
|49
|3.Cusco FC
|23
|14
|5
|4
|21
|47
|4.Sporting Cristal
|24
|14
|4
|6
|18
|46
|5.Garcilaso
|25
|11
|7
|7
|14
|40
|6.Alianza Atlético
|23
|12
|4
|7
|11
|40
|7.Melgar
|25
|10
|10
|5
|7
|40
|8.Sport Huancayo
|25
|11
|6
|8
|2
|39
|9.Los Chankas
|23
|8
|8
|7
|-4
|32
|10.ADT
|24
|8
|7
|9
|-10
|31
|11.Cienciano
|23
|6
|10
|7
|5
|28
|12.Alético Grau
|23
|6
|8
|9
|-4
|26
|13.Juan Pablo II
|24
|6
|7
|11
|-10
|25
|14.Sport Boys
|25
|6
|6
|13
|-9
|24
|15.UTC
|23
|5
|6
|12
|-21
|21
|16.Ayacucho FC
|24
|5
|4
|15
|-17
|19
|17.Alianza Universidad
|24
|4
|6
|14
|-19
|18
|18.Comerciantes Unidos
|24
|3
|7
|14
|-17
|16
|19.Binacional (D)
|0
|0
|0
|0
|0
|0
RESULTADOS FECHA 7, TORNEO CLAUSURA
Viernes 22 de agosto
- CANCELADO | Ayacucho FC vs. Binacional - Estadio Las Américas
- FINAL | Juan Pablo II College 0-0 Cusco FC - Complejo Deportivo Juan Pablo II
Sábado 23 de agosto
- FINAL | Sporting Cristal 2-2 UTC - Estadio Alberto Gallardo
- FINAL | Los Chankas 2-1 Sport Boys - Estadio Los Chankas
- FINAL | Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad - Estadio Juan Maldonado Gamarra
- FINAL | Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo - Estadio Garcilaso de la Vega
Domingo 24 de agosto
- FINAL | ADT 2-2 Melgar - Estadio Unión Tarma
- FINAL | Cienciano 1-0 Atlético Grau - Estadio Garcilaso de la Vega
- FINAL | Universitario 0-0 Alianza Lima - Estadio Monumental
Programación fecha 8 del Torneo Clausura
