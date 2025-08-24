La fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1 se jugó este fin de semana con varios partidos emocionantes. Los equipos que se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones sumaron puntos y se mantienen como grandes candidatos a pelear por el título nacional.

Universitario y Alianza Lima igualaron en el Estadio Monumental y se repartieron los puntos. Los cremas permanecen como únicos líderes del certamen, aunque desperdiciaron una gran oportunidad de sacar diferencias.

Sporting Cristal también es otro equipo que pelea el Torneo Clausura y esta vez empató 2-2 con UTC en el Alberto Gallardo. Los celestes no aprovecharon su localía para extender su buen momento.

Cusco FC también igualó 0-0 con Juan Pablo II College y sigue entre los tres primeros, aunque con menos partidos jugadores. Deportivo Garcilaso se ubica en el cuarto lugar, mientras que Alianza Lima cierra ese grupo de cinco en la quinta posición.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA DEL ACUMULADO

Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1.Universitario 25 16 6 3 33 54 2.Alianza Lima 25 14 7 4 14 49 3.Cusco FC 23 14 5 4 21 47 4.Sporting Cristal 24 14 4 6 18 46 5.Garcilaso 25 11 7 7 14 40 6.Alianza Atlético 23 12 4 7 11 40 7.Melgar 25 10 10 5 7 40 8.Sport Huancayo 25 11 6 8 2 39 9.Los Chankas 23 8 8 7 -4 32 10.ADT 24 8 7 9 -10 31 11.Cienciano 23 6 10 7 5 28 12.Alético Grau 23 6 8 9 -4 26 13.Juan Pablo II 24 6 7 11 -10 25 14.Sport Boys 25 6 6 13 -9 24 15.UTC 23 5 6 12 -21 21 16.Ayacucho FC 24 5 4 15 -17 19 17.Alianza Universidad 24 4 6 14 -19 18 18.Comerciantes Unidos 24 3 7 14 -17 16 19.Binacional (D) 0 0 0 0 0 0

RESULTADOS FECHA 7, TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

CANCELADO | Ayacucho FC vs. Binacional - Estadio Las Américas

FINAL | Juan Pablo II College 0-0 Cusco FC - Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sábado 23 de agosto

FINAL | Sporting Cristal 2-2 UTC - Estadio Alberto Gallardo

FINAL | Los Chankas 2-1 Sport Boys - Estadio Los Chankas

FINAL | Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad - Estadio Juan Maldonado Gamarra

FINAL | Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo - Estadio Garcilaso de la Vega

Domingo 24 de agosto

FINAL | ADT 2-2 Melgar - Estadio Unión Tarma

FINAL | Cienciano 1-0 Atlético Grau - Estadio Garcilaso de la Vega

FINAL | Universitario 0-0 Alianza Lima - Estadio Monumental

Programación fecha 8 del Torneo Clausura