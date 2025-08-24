La Liga 1 2025 entró en su etapa más decisiva. (Imagen: Liga 1)
La Liga 1 2025 entró en su etapa más decisiva. (Imagen: Liga 1)
Redacción EC

La fecha 7 del Torneo Clausura de la se jugó este fin de semana con varios partidos emocionantes. Los equipos que se ubican en los primeros lugares de la tabla de posiciones sumaron puntos y se mantienen como grandes candidatos a pelear por el título nacional.

Universitario y Alianza Lima igualaron en el Estadio Monumental y se repartieron los puntos. Los cremas permanecen como únicos líderes del certamen, aunque desperdiciaron una gran oportunidad de sacar diferencias.

Sporting Cristal también es otro equipo que pelea el Torneo Clausura y esta vez empató 2-2 con UTC en el Alberto Gallardo. Los celestes no aprovecharon su localía para extender su buen momento.

Cusco FC también igualó 0-0 con Juan Pablo II College y sigue entre los tres primeros, aunque con menos partidos jugadores. Deportivo Garcilaso se ubica en el cuarto lugar, mientras que Alianza Lima cierra ese grupo de cinco en la quinta posición.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

TABLA DEL ACUMULADO

EquipoPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2516633354
2.Alianza Lima2514741449
3.Cusco FC2314542147
4.Sporting Cristal2414461846
5.Garcilaso2511771440
6.Alianza Atlético2312471140
7.Melgar2510105740
8.Sport Huancayo251168239
9.Los Chankas23887-432
10.ADT24879-1031
11.Cienciano236107528
12.Alético Grau23689-426
13.Juan Pablo II246711-1025
14.Sport Boys256613-924
15.UTC235612-2121
16.Ayacucho FC245415-1719
17.Alianza Universidad244614-1918
18.Comerciantes Unidos243714-1716
19.Binacional (D)000000

RESULTADOS FECHA 7, TORNEO CLAUSURA

Viernes 22 de agosto

  • CANCELADO | Ayacucho FC vs. Binacional - Estadio Las Américas
  • FINAL | Juan Pablo II College 0-0 Cusco FC - Complejo Deportivo Juan Pablo II

Sábado 23 de agosto

  • FINAL | Sporting Cristal 2-2 UTC - Estadio Alberto Gallardo
  • FINAL | Los Chankas 2-1 Sport Boys - Estadio Los Chankas
  • FINAL | Comerciantes Unidos 1-2 Alianza Universidad - Estadio Juan Maldonado Gamarra
  • FINAL | Deportivo Garcilaso 1-1 Sport Huancayo - Estadio Garcilaso de la Vega

Domingo 24 de agosto

  • FINAL | ADT 2-2 Melgar - Estadio Unión Tarma
  • FINAL | Cienciano 1-0 Atlético Grau - Estadio Garcilaso de la Vega
  • FINAL | Universitario 0-0 Alianza Lima - Estadio Monumental

Programación fecha 8 del Torneo Clausura

