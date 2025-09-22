Universitario, Cusco FC y Deportivo Garcilaso son los principales candidatos para llevarse el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
Universitario, Cusco FC y Deportivo Garcilaso son los principales candidatos para llevarse el Torneo Clausura 2025. (Foto: Liga 1)
Redacción EC
Redacción EC

La fecha 10 del Torneo Clausura de la se juega este fin de semana con varios partidos emocionantes. Cusco FC se mantiene líder del Torneo Clausura, pero Universitario se mantiene al acecho. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada iniciará este sábado 20 de septiembre con el duelo entre Universitario y UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. Los ‘cremas’ no quieren desentonar y, si cae Cusco retomarán a la cima de la tabla.

El domingo 21, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en busca de tres puntos y no desentonar en la pelea por el Clausura. Asimismo, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos tras el amargo empate ante U de Chile por Copa Sudamericana.

Por último, la fecha culmina el lunes en donde Cusco FC irá en busca de mantener la ventaja sobre sus seguidores en un picante duelo ante ADT.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

EquipoPJPGPEPPDGPuntos
1.Universitario2617633457
2.Cusco FC2516542253
3.Alianza Lima2614751349
4.Sporting Cristal2614571747
5.Garcilaso2612871544
6.Alianza Atlético2512581041
7.Melgar2610116641
8.Sport Huancayo2711610-139
9.Los Chankas26988-335
10.Cienciano268117935
11.ADT2697101034
12.Alético Grau258810-132
13.Juan Pablo II257711-928
14.Sport Boys276714-1025
15.Comerciantes Unidos265714-1422
16.Ayacucho FC266416-1722
17.Alianza Universidad275616-2321
18.UTC255614-2421

Programación de la fecha 10

