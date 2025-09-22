La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega este fin de semana con varios partidos emocionantes. Cusco FC se mantiene líder del Torneo Clausura, pero Universitario se mantiene al acecho. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.
La jornada iniciará este sábado 20 de septiembre con el duelo entre Universitario y UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. Los ‘cremas’ no quieren desentonar y, si cae Cusco retomarán a la cima de la tabla.
El domingo 21, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en busca de tres puntos y no desentonar en la pelea por el Clausura. Asimismo, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos tras el amargo empate ante U de Chile por Copa Sudamericana.
Por último, la fecha culmina el lunes en donde Cusco FC irá en busca de mantener la ventaja sobre sus seguidores en un picante duelo ante ADT.
A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:
Tabla del Acumulado
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DG
|Puntos
|1.Universitario
|26
|17
|6
|3
|34
|57
|2.Cusco FC
|25
|16
|5
|4
|22
|53
|3.Alianza Lima
|26
|14
|7
|5
|13
|49
|4.Sporting Cristal
|26
|14
|5
|7
|17
|47
|5.Garcilaso
|26
|12
|8
|7
|15
|44
|6.Alianza Atlético
|25
|12
|5
|8
|10
|41
|7.Melgar
|26
|10
|11
|6
|6
|41
|8.Sport Huancayo
|27
|11
|6
|10
|-1
|39
|9.Los Chankas
|26
|9
|8
|8
|-3
|35
|10.Cienciano
|26
|8
|11
|7
|9
|35
|11.ADT
|26
|9
|7
|10
|10
|34
|12.Alético Grau
|25
|8
|8
|10
|-1
|32
|13.Juan Pablo II
|25
|7
|7
|11
|-9
|28
|14.Sport Boys
|27
|6
|7
|14
|-10
|25
|15.Comerciantes Unidos
|26
|5
|7
|14
|-14
|22
|16.Ayacucho FC
|26
|6
|4
|16
|-17
|22
|17.Alianza Universidad
|27
|5
|6
|16
|-23
|21
|18.UTC
|25
|5
|6
|14
|-24
|21
