La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 se juega este fin de semana con varios partidos emocionantes. Cusco FC se mantiene líder del Torneo Clausura, pero Universitario se mantiene al acecho. Repasa aquí cómo se movió la tabla de posiciones y quiénes se perfilan como candidatos a pelear el título nacional.

La jornada iniciará este sábado 20 de septiembre con el duelo entre Universitario y UTC en el estadio Mansiche de Trujillo. Los ‘cremas’ no quieren desentonar y, si cae Cusco retomarán a la cima de la tabla.

El domingo 21, Sporting Cristal visitará a Juan Pablo II en busca de tres puntos y no desentonar en la pelea por el Clausura. Asimismo, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos tras el amargo empate ante U de Chile por Copa Sudamericana.

Por último, la fecha culmina el lunes en donde Cusco FC irá en busca de mantener la ventaja sobre sus seguidores en un picante duelo ante ADT.

A continuación, te compartimos los movimientos en las tablas de posiciones del Torneo Clausura y del Acumulado EN VIVO:

TABLA DEL TORNEO CLAUSURA

Tabla del Acumulado

Equipo PJ PG PE PP DG Puntos 1.Universitario 26 17 6 3 34 57 2.Cusco FC 25 16 5 4 22 53 3.Alianza Lima 26 14 7 5 13 49 4.Sporting Cristal 26 14 5 7 17 47 5.Garcilaso 26 12 8 7 15 44 6.Alianza Atlético 25 12 5 8 10 41 7.Melgar 26 10 11 6 6 41 8.Sport Huancayo 27 11 6 10 -1 39 9.Los Chankas 26 9 8 8 -3 35 10.Cienciano 26 8 11 7 9 35 11.ADT 26 9 7 10 10 34 12.Alético Grau 25 8 8 10 -1 32 13.Juan Pablo II 25 7 7 11 -9 28 14.Sport Boys 27 6 7 14 -10 25 15.Comerciantes Unidos 26 5 7 14 -14 22 16.Ayacucho FC 26 6 4 16 -17 22 17.Alianza Universidad 27 5 6 16 -23 21 18.UTC 25 5 6 14 -24 21

Programación de la fecha 10