Redacción EC

La va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Fernanda Huapaya

Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Universitario12830188+1030
2Cusco FC12741185+1323
3ADT136241515021
4Sporting Cristal11542208+519
5Melgar134631813+518
6Alianza Lima125341814+418
7Deportivo Garcilaso124611412+218
8Alianza Atlético12444118316
9Comerciantes Unidos124441417-316
10Sport Huancayo134362322116
11Grau124351615+115
12Cienciano114341615+115
13Los Chankas105051423-915
14Alianza Universidad124171424-1013
15Sport Boys123361016-612
16Juan Pablo II10253911-211
17Alianza Atlético1024466010
18Ayacucho FC11317817−910
19UTC11137916-76

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.

Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.

Tabla acumulada, Liga 1

PuestoEquipoPJPGPEPPGFGCDGPuntos
1Universitario2919645620+3666
2Alianza Lima2916674729+1854
3Cusco FC2917663922+1757
4Sporting Cristal2918654930+1960
5FBC Melgar3013984228+1448
6Deportivo Garcilaso29111264433+1145
7Sport Huancayo30116133638−239
8Alianza Atlético28135103523+1244
9ADT3098133345−1235
10Cienciano2896133234−233
11Los Chankas2896133447−1333
12Atlético Grau2987143134−331
13Juan Pablo II2877142941−1228
14Sport Boys2977153446−1228
15Comerciantes Unidos2978143249−1729
16Ayacucho FC2975172346−2326
17UTC2967162650−2425
18Alianza UDH2856172652−2621
19Binacional (excluido)184682033−1318

