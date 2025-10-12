La Liga 1 va llegando a su final, los equipos luchan por el Torneo Clausura, torneos internacional y por no descender de categoría. La pelea por el Torneo Clausura, al parecer se ha convertido en un triangular final entre Universitario de Deportes, Cusco FC y Sporting Cristal.

En lo más alto del Clausura 2025 se encuentra Universitario, que con 27 puntos mira desde la cima a los demás equipos. El cuadro crema comandando por Jorge Fossati, es el principal candidato a alzar el título nacional.

Tabla de posiciones Liga 1 2025 EN VIVO

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Puntos 1 Universitario 12 8 3 0 18 8 +10 30 2 Cusco FC 12 7 4 1 18 5 +13 23 3 ADT 13 6 2 4 15 15 0 21 4 Sporting Cristal 11 5 4 2 20 8 +5 19 5 Melgar 13 4 6 3 18 13 +5 18 6 Alianza Lima 12 5 3 4 18 14 +4 18 7 Deportivo Garcilaso 12 4 6 1 14 12 +2 18 8 Alianza Atlético 12 4 4 4 11 8 3 16 9 Comerciantes Unidos 12 4 4 4 14 17 -3 16 10 Sport Huancayo 13 4 3 6 23 22 1 16 11 Grau 12 4 3 5 16 15 +1 15 12 Cienciano 11 4 3 4 16 15 +1 15 13 Los Chankas 10 5 0 5 14 23 -9 15 14 Alianza Universidad 12 4 1 7 14 24 -10 13 15 Sport Boys 12 3 3 6 10 16 -6 12 16 Juan Pablo II 10 2 5 3 9 11 -2 11 17 Alianza Atlético 10 2 4 4 6 6 0 10 18 Ayacucho FC 11 3 1 7 8 17 −9 10 19 UTC 11 1 3 7 9 16 -7 6

En el segundo lugar, podemos ver a Cusco FC, que sufrió un bajón en su juego y ha perdido terreno en su lucha por el Clausura 2025. Incluso, cayó 2-1 ante Los Chankas en Andahuaylas por la última jornada de la Liga 1. Esto le permite a Universitario alejarse más en la tabla y dar un paso más hacia el tricampeonato.

En el tercer lugar se encuentra Sporting Cristal, que por su irregularidad, se encuentra a 8 puntos del puntero. En jornada 13 tendrá que visitar al siempre complicadp ADT, que llega con una buena racha, donde incluso le ganó a Cusco FC.

Alianza Lima es el que sigue en la tabla del Clausura 2025, con 19 puntos, los íntimos han quedado realmente lejos del compadre y esperan un milagro para poder ganar el torneo. Este domingo 5 de octubre visita a Alianza Univseridad en Huánuco y espera conseguir los 3 puntos para no alejarse de los primeros lugares en el Acumulado.

Tabla acumulada, Liga 1