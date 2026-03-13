La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y UTC buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y Melgar intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.
La jornada comenzará con el partido entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs UTC, Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima y Sport Huancayo vs ADT. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 7 del Torneo Apertura
|1
|Alianza Lima
|6
|16
|2
|Los Chankas
|6
|14
|3
|UTC
|6
|13
|4
|Universitario
|6
|11
|5
|Cienciano
|6
|10
|6
|Juan Pablo II
|6
|10
|7
|Melgar
|6
|9
|8
|Sporting Cristal
|6
|8
|9
|Sport Huancayo
|6
|7
|10
|Cusco FC
|6
|7
|11
|Comerciantes Unidos
|6
|7
|12
|Deportivo Moquegua
|6
|7
|13
|Alianza Atlético
|6
|6
|14
|FC Cajamarca
|6
|5
|15
|Deportivo Garcilaso
|6
|5
|16
|ADT
|6
|5
|17
|Sport Boys
|6
|5
|18
|Atlético Grau
|6
|4
Programación de la fecha 7
Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario recibirá a UTC en el Estadio Monumental, mientras que Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Sport Boys en otro partido atractivo del fin de semana.
La fecha 7 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano