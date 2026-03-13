Por Redacción EC

La continúa con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y UTC buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y Melgar intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzará con el partido entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs UTC, Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima y Sport Huancayo vs ADT. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 7 del Torneo Apertura

1Alianza Lima616
2Los Chankas614
3UTC613
4Universitario611
5Cienciano610
6Juan Pablo II610
7Melgar69
8Sporting Cristal68
9Sport Huancayo67
10Cusco FC67
11Comerciantes Unidos67
12Deportivo Moquegua67
13Alianza Atlético66
14FC Cajamarca65
15Deportivo Garcilaso65
16ADT65
17Sport Boys65
18Atlético Grau64

Programación de la fecha 7

Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario recibirá a UTC en el Estadio Monumental, mientras que Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Sport Boys en otro partido atractivo del fin de semana.

La fecha 7 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano

