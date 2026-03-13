La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 7 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y UTC buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Universitario, Sporting Cristal y Melgar intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzará con el partido entre FC Cajamarca y Comerciantes Unidos, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs UTC, Deportivo Garcilaso vs Alianza Lima y Sport Huancayo vs ADT. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 7 del Torneo Apertura

1 Alianza Lima 6 16 2 Los Chankas 6 14 3 UTC 6 13 4 Universitario 6 11 5 Cienciano 6 10 6 Juan Pablo II 6 10 7 Melgar 6 9 8 Sporting Cristal 6 8 9 Sport Huancayo 6 7 10 Cusco FC 6 7 11 Comerciantes Unidos 6 7 12 Deportivo Moquegua 6 7 13 Alianza Atlético 6 6 14 FC Cajamarca 6 5 15 Deportivo Garcilaso 6 5 16 ADT 6 5 17 Sport Boys 6 5 18 Atlético Grau 6 4

Programación de la fecha 7

Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario recibirá a UTC en el Estadio Monumental, mientras que Alianza Lima visitará a Deportivo Garcilaso en el Cusco. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Sport Boys en otro partido atractivo del fin de semana.

La fecha 7 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano