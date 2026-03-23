La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 8 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Universitario de Deportes buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Cienciano, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.
La jornada comenzará con el partido entre ADT y Melgar, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs Comerciantes Unidos, Alianza Lima vs. Juan Pablo II y Los Chankas vs. Sporting Cristal. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.
Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 8 del Torneo Apertura
|Puesto
|Club
|Partidos
|Pts.
|1
|Alianza Lima
|8
|20
|2
|Los Chankas
|8
|20
|3
|Cienciano
|8
|16
|4
|Universitario
|8
|15
|5
|UTC
|8
|14
|6
|Sporting Cristal
|8
|11
|7
|Melgar
|8
|11
|8
|Comerciantes Unidos
|8
|11
|9
|Alianza Atlético
|8
|10
|10
|Cusco FC
|8
|10
|11
|Juan Pablo II
|8
|10
|12
|ADT
|8
|10
|13
|Sport Boys
|8
|8
|14
|Deportivo Garcilaso
|8
|7
|15
|Sport Huancayo
|8
|7
|16
|Moquegua
|8
|7
|17
|Atlético Grau
|8
|6
|18
|FC Cajamarca
|8
|5
Programación de la fecha 8
Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras que Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Los Chankas en otro partido atractivo del fin de semana.
La fecha 8 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano
Viernes 20 de marzo
- Final | ADT 1-1 Melgar
- Final | Cienciano 3-0 FC Cajamarca
Sábado 21 de marzo
- Final | CD Moquegua 1-2 Cusco FC
- Final | Comerciantes Unidos 0-0 Universitario
- Final | Los Chankas 3-2 Sproting Cristal
- Final | Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II
Domingo 22 de marzo
- Final | UTC 1-1 Alianza Atlético
- Final | Atlético Grau 0-0 Garcilaso
- Final | Sport Boys 3-0 Sport Huancayo