Por Redacción EC

La continúa con el desarrollo de la fecha 8 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Universitario de Deportes buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Cienciano, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzará con el partido entre ADT y Melgar, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs Comerciantes Unidos, Alianza Lima vs. Juan Pablo II y Los Chankas vs. Sporting Cristal. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 8 del Torneo Apertura

PuestoClubPartidosPts.
1Alianza Lima820
2Los Chankas820
3Cienciano816
4Universitario815
5UTC814
6Sporting Cristal811
7Melgar811
8Comerciantes Unidos811
9Alianza Atlético810
10Cusco FC810
11Juan Pablo II810
12ADT810
13Sport Boys88
14Deportivo Garcilaso87
15Sport Huancayo87
16Moquegua87
17Atlético Grau86
18FC Cajamarca85

Programación de la fecha 8

Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras que Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Los Chankas en otro partido atractivo del fin de semana.

La fecha 8 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano

Viernes 20 de marzo

  • Final | ADT 1-1 Melgar
  • Final | Cienciano 3-0 FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

  • Final | CD Moquegua 1-2 Cusco FC
  • Final | Comerciantes Unidos 0-0 Universitario
  • Final | Los Chankas 3-2 Sproting Cristal
  • Final | Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II

Domingo 22 de marzo

  • Final | UTC 1-1 Alianza Atlético
  • Final | Atlético Grau 0-0 Garcilaso
  • Final | Sport Boys 3-0 Sport Huancayo

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