La Liga 1 2026 continúa con el desarrollo de la fecha 8 del Torneo Apertura, jornada clave que puede mover la parte alta de la tabla. Equipos como Alianza Lima, Los Chankas y Universitario de Deportes buscan consolidarse en los primeros lugares, mientras que Cienciano, Sporting Cristal y UTC intentan acercarse a la pelea por el liderato del campeonato.

La jornada comenzará con el partido entre ADT y Melgar, y se extenderá durante todo el fin de semana con encuentros atractivos como Universitario vs Comerciantes Unidos, Alianza Lima vs. Juan Pablo II y Los Chankas vs. Sporting Cristal. Estos duelos pueden generar cambios importantes en la clasificación del torneo.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026 – Fecha 8 del Torneo Apertura

Puesto Club Partidos Pts. 1 Alianza Lima 8 20 2 Los Chankas 8 20 3 Cienciano 8 16 4 Universitario 8 15 5 UTC 8 14 6 Sporting Cristal 8 11 7 Melgar 8 11 8 Comerciantes Unidos 8 11 9 Alianza Atlético 8 10 10 Cusco FC 8 10 11 Juan Pablo II 8 10 12 ADT 8 10 13 Sport Boys 8 8 14 Deportivo Garcilaso 8 7 15 Sport Huancayo 8 7 16 Moquegua 8 7 17 Atlético Grau 8 6 18 FC Cajamarca 8 5

Programación de la fecha 8

Entre los encuentros más esperados de la jornada aparecen varios duelos con equipos protagonistas del torneo. Universitario visitará a Comerciantes Unidos en Cutervo, mientras que Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute. En tanto, Sporting Cristal se medirá ante Los Chankas en otro partido atractivo del fin de semana.

La fecha 8 del Torneo Apertura promete emociones y posibles cambios en la tabla de posiciones. Con el campeonato todavía en sus primeras jornadas, cada punto será clave para los equipos que buscan acercarse al liderato y mantenerse en la pelea por el primer título del año en el fútbol peruano

Viernes 20 de marzo

Final | ADT 1-1 Melgar

Final | Cienciano 3-0 FC Cajamarca

Sábado 21 de marzo

Final | CD Moquegua 1-2 Cusco FC

Final | Comerciantes Unidos 0-0 Universitario

Final | Los Chankas 3-2 Sproting Cristal

Final | Alianza Lima 2-0 Juan Pablo II

Domingo 22 de marzo