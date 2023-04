El Torneo Apertura de la Liga 1 2023 continúa este fin de semana con interesantes partidos que se jugarán entre el viernes 7 y lunes 10 de abril. De momento, el líder del certamen es Alianza Lima, pero lo siguen numerosos equipos. A continuación, conoce los partidos, resultados y cómo se mueve la tabla de posiciones en tiempo real.

La fecha 11 iniciará este viernes 7 de abril con el partido entre Cusco FC vs. Binacional. La actividad continuará el sábado 8 con los versus de Sport Boys vs. Municipal, UTC vs. ADT y Cienciano vs. C. A. Mannucci.

El domingo 9 será turno de Alianza Lima vs. Alianza Atlético, Sport Huancayo vs. Melgar y Universitario vs. Atlético Grau. Todo culminará el lunes 10 con dos cotejos: AD Cantolao vs. Unión Comercio y César Vallejo vs. D. Garcilaso.

Es importante mencionar que Sporting Cristal es el equipo que descansará en este jornada.

Fixture/programación de la fecha 11, Liga 1

Viernes 7 de abril

3:30 p.m. | Cusco vs Binacional - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Liga 1 Max)

Sábado 8 de abril

1:00 p. m. | Sport Boys vs Deportivo Municipal - Estadio Miguel Grau (Gol Perú)

3:30 p. m. | UTC Cajamarca vs ADT - Estadio Héroes de San Ramón (Liga 1 Max)

6:00 p. m. | Cienciano vs Carlos Manucci - Estadio Inca Garcilaso de la Vega (Liga 1 Max)

Domingo 9 de abril

1:00 p.m. | Alianza Atlético vs Alianza Lima - Estadio Melanio Coloma Calderón (Liga 1 Max)

3:30 p.m. | Sport Huancayo vs Melgar - Estadio Huancayo (Liga 1 Max)

4:00 p.m. | Universitario vs Atlético Grau - Estadio Monumental (Gol Perú)

Lunes 10 de abril

3:30 p.m. | Academia Cantolao vs Unión Comercio - Estadio Miguel Grau (Liga 1 Max)

6:00 p.m. | César Vallejo vs Deportivo Garcilaso - Estadio Mansiche (Liga 1 Max)

Tabla de posiciones Liga 1 en vivo

Alianza Lima - 18 puntos Sporting Cristal - 16 puntos Universitario - 16 puntos D. Garcilaso - 14 puntos Alianza Atlético - 14 puntos C. A. Mannucci - 14 puntos Cusco FC - 14 puntos Sport Huancayo - 13 puntos César Vallejo - 13 puntos ADT - 12 puntos Atlético Grau - 11 puntos D. Municipal - 11 puntos Unión Comercio - 10 puntos UTC - 9 puntos Cienciano - 9 puntos Sport Boys - 7 puntos Melgar - 3 puntos AD Cantolao - 3 puntos D. Binacional - 2 puntos