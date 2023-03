La Liga 1 2023 ingresa a su novena jornada del viernes 17 al lunes 20 de marzo, con Deportivo Garcilaso, Alianza Lima, César Vallejo y Mannucci en lo más alto de la tabla de posiciones, a una diferencia mínima de Universitario, Sporting Cristal, Unión Comercio y Cusco FC. A continuación, conoce cómo se jugará la fecha y sigue todos los movimientos de la clasificación del torneo en vivo.

La fecha 9 del Apertura arrancará en el estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador, cuando Sport Boys reciba al puntero invicto: el imparable Deportivo Garcilaso de Roberto Tristán.

La jornada continuará el sábado con cuatro enfrentamientos: Alianza Atlético vs Cantolao, UTC vs Melgar, Cienciano vs Unión Comercio y vs ADT en el Monumental, donde los cremas intentarán sumar una nueva victoria bajo las órdenes de Jorge Fossati para seguir en la parte alta de la tabla.

Luego se celebrarán cuatro interesantes compromisos dominicales: César Vallejo - Binacional, Sporting Cristal - Atlético Grau y Sport Huancayo - Alianza Lima, que va por el liderato tras cuatro victorias al hilo con Guillermo Salas en el banquillo. Finalmente la fecha se cerrará con el Cusco FC - Carlos A. Mannucci del lunes.

PARTIDOS Y RESULTADOS, FECHA 9

Viernes 17 de marzo

3:30 | Sport Boys vs Deportivo Garcilaso vía Gol Perú

Sábado 18

1:00 | Alianza Atlético vs Cantolao vía Liga 1 Max

3:30 | UTC vs Melgar vía Liga 1 Max

6:00 | Cienciano vs Unión Comercio vía Liga 1 Max

8:00 | Universitario vs ADT vía Gol Perú

Domingo 19

1:00 | César Vallejo vs Binacional vía Liga 1 Max

3:30 | Sporting Cristal vs Atlético Grau vía Liga 1 Max

6:00 | Sport Huancayo vs Alianza Lima vía Liga 1 Max

Lunes 20

3:30 | Cusco FC vs Carlos A. Mannucci vía Liga 1 Max

TABLA DE POSICIONES - LIGA 1 EN VIVO